Какие требования предъявляются к вакцинации казахстанцев

Министерство здравоохранения приказом от 21 сентября 2023 года утвердило Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению профилактических прививок населению, сообщает Zakon.kz.

При проведении профилактических прививок населению по эпидемиологическим показаниям и при возникновении неблагоприятных проявлений после иммунизации (НППИ) выносится постановление Главного государственного санитарного врача РК.

Для проведения профилактических прививок населению используются иммунологические лекарственные препараты (ИЛП) профилактического действия, предназначенные для специфической профилактики инфекционных заболеваний, оказывающие лечебный и профилактический эффект через иммунную систему – анатоксины, вакцины, иммуноглобулины, иммунные сыворотки, зарегистрированные и разрешенные к применению в Казахстане.

Профилактические прививки проводятся в специально оборудованных прививочных кабинетах организаций здравоохранения и организаций образования (независимо от форм собственности) при наличии лицензии на осуществление амбулаторно-поликлинической помощи взрослому и детскому населению по специальностям: первичная медико-санитарная помощь и стационарная помощь и стационарозамещающая помощь взрослому и детскому населению.

В прививочном кабинете должны быть наборы для неотложной помощи (роторасширитель, языкодержатель, мешок "Амбу") и противошоковой терапии, включая адреномиметики, антигистаминные, гормональные, бронхолитические препараты, стерильную вату, этиловый спирт или спиртовые салфетки, шприцы, венозный катетер, систему для проведения внутривенных инфузий, бинты, жгут, а также инструкция по их применению.

Если в населенном пункте нет организации здравоохранения либо в организации здравоохранения нет медработника или условий для хранения вакцины, то вакцинация проводится выездной прививочной бригадой.

В состав выездной прививочной бригады, укомплектованной автотранспортом, термоконтейнером, прививочным материалом, одноразовыми и самоблокирующимися шприцами, набором противошоковой терапии, входит врач или фельдшер и прививочная медицинская сестра, имеющие допуск к проведению профилактических прививок. Для вакцинаторов со стажем работы в проведении профилактических прививок населению менее 1 года назначается наставничество.

Допуск к проведению профилактических прививок медицинским работникам выдается ежегодно комиссией по выдаче допуска к проведению профилактических прививок при организации здравоохранения.

Оптимальный уровень охвата детей и подростков профилактическими прививками составляет не менее 95% за год.

Для обеспечения полного охвата профилактическими прививками подлежащего иммунизации контингента проводится учет детей, проживающих на территории обслуживания, закрепленной за организацией здравоохранения с ежемесячной корректировкой числа родившихся, умерших, прибывших или убывших лиц в информационной системе "Регистр прикрепленного населения".

Требования к прививочным пунктам

В прививочном пункте не допускается проведение других медицинских процедур (манипуляций) за исключением медицинских пунктов в сельских населенных пунктах с численностью населения от 50 до 500 человек, а также медицинских пунктов при организациях образования и на промышленных объектах. Не допускается совмещать проведение профилактических прививок с проведением других медицинских процедур (манипуляций).

Прививочный пункт оснащается следующим оборудованием и мебелью:

холодильное оборудование с двумя термометрами и достаточным объемом для хранения ИЛП, соответствующее требованиям хранения медицинских препаратов и обеспечивающее оптимальный температурный режим;

термоконтейнер или холодильная сумка с хладоэлементами достаточного объема для транспортировки и хранения ИЛП в течение рабочего дня;

термоконтейнер для временного хранения ИЛП при аварийном отключении электроэнергии;

рабочий стол, стулья;

медицинский стол для подготовки ИЛП к использованию;

медицинский шкаф для хранения инструментов и лекарственных средств;

наборы для неотложной помощи;

пеленальный стол и (или) медицинская кушетка;

бикс со стерильным материалом;

раковина с подводкой холодной и горячей воды с установкой локтевых и бесконтактных кранов со смесителями, с обеспечением достаточного количества антисептиков и дезинфицирующих средств;

тонометр, термометры, шпатели, одноразовые шприцы;

емкость для обеззараживания остатков ИЛП;

контейнеры, ёмкости для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов класса "А" и класса "Б" (КБСУ);

стационарный или переносной бактерицидный облучатель.

Процедура проведения вакцинации

Перед проведением профилактической прививки врач общей практики/терапевт или педиатр проводит сбор анамнеза, медицинский осмотр прививаемого лица с термометрией. При отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляет допуск к проведению профилактической прививки в медицинскую информационную систему (МИС), предоставляет прививаемому лицу информацию о профилактической прививке, возможных реакциях и НППИ, последствиях отказа от прививки.

Прививки проводятся после получения информированного согласия на проведение прививок прививаемого лица или законного представителя. Информированное согласие на проведение профилактических прививок оформляется в бумажном или электронном виде.

При отказе прививаемого лица или его законного представителя от получения профилактических прививок, оформляется отказ от профилактических прививок в бумажном или электронном виде. Согласие либо отказ вносят в МИС.

Вакцинация от коронавируса и гриппа

Профилактические прививки против коронавирусной инфекции (КВИ) и гриппа проводятся по эпидемиологическим показаниям лицам, определенным постановлением Главного государственного санитарного врача РК в зависимости от эпидемиологической ситуации по КВИ и гриппу.

Вакцинация против КВИ проводится в два этапа, если иное не предусмотрено инструкцией, прилагаемой к вакцине. Ревакцинация против КВИ проводится с интервалом не менее 6 месяцев после последней прививки против КВИ.

Пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию и пациенты с иммунодефицитом, прививаются против КВИ после консультации врача для решения вопроса продолжения приема препаратов, угнетающих функцию иммунной системы.

Планирование, организация, проведение профилактических прививок населению, учет населения осуществляется местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы и согласуется с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

При составлении годового плана профилактических прививок предусматривается объем запаса вакцин и других ИЛП на 1 квартал следующего года.

Приказ вводится в действие 10 октября 2023 года.