Кульгинов рассказал и ситуации с питьевой водой в столице

Вице-премьер-министру Алтаю Кульгинову продолжают поступать вопросы как бывшему акиму о проблемах столицы, сообщает Zakon.kz.

Экс-аким проблемы с водой объясняет резким увеличением численности населения в столице. За то время, когда Алтай Кульгинов был акимом - 3,5 года, в Астану переехало порядка 300 тысяч человек. Причем идет рост как миграционный, так и демографический.

"Первый генплан Астаны в начале 2000-х предусматривал, что будет количество жителей 800 тысяч. Эта цифра уже превзошла все ожидания. В 2010 году корректировали генплан, прогнозы были, что к 2030 году будет проживать в столице 1,2 млн человек. Эти показатели мы достигли в 2020. Поэтому мы в 2019 году начали корректировать генплан, что к 2030-35 будут проживать от 2 до 2,5 млн человек. С учетом этого мы в 2020 году начали строить НФС (насосно-фильтровальная станция. - Прим.ред.). Сейчас этот проект завершен, будет вода. Нужно быстрее завершать этот проект и запускать. Акимат обещает в июне завершить". Алтай Кульгинов

Он отметил, что инженерных сетей в столице хватает. Вопрос в наличии самой воды.

"Поэтому станцию, которая очищает воду, надо запустить и все. Вода имеется. С учетом этих прогнозов мы построили эти станции. Станция готова, сейчас идут пусконаладочные работы". Алтай Кульгинов

Также заместитель премьер-министра добавил, что без строительства дополнительного водовода в ближайшее время Астана столкнется с проблемой нехватки воды, поэтому нужно как можно быстрее приступать к проекту по сбросу воды из канала Каныша Сатпаева

Однако он не сказал, кто же все-таки ответственен за те неудобства, которые испытывают сейчас астанчане.



"Я не скажу, кто виноват, зачем искать виновных? Мы свою работу сделали, я вам рассказываю, что сделал акимат вместе с правительством". Алтай Кульгинов

Стоит отметить, что астанчане уже несколько месяцев испытывают перебои с водой.