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К астанчанам обратились с рекомендациями из-за нехватки воды

вода в Астане Фото: pixabay
В "Астана Су Арнасы" отметили, что в связи с ростом населения города и интенсивной застройкой столицы, предприятие столкнулось с ограничением проектных мощностей по производству питьевой воды, сообщает Zakon.kz.

С 28 марта 2023 года предприятие было вынуждено ввести меры по регулированию давления воды и установить график ее отпуска.

В предприятии обратили внимание, что жители частного сектора активно используют питьевую воду для полива зеленых насаждений. Из-за этого в прошедшие выходные многие ощутили ограничения в подаче воды.

Специалисты попросили всех дачников использовать воду для полива исключительно в строго отведенное время с 23:00 до 06:00. Также они могут закупать техническую воду по указанным ниже адресам:

  1. КОС, Коргалжинское шоссе, 47;
  2. Коктал, 1 ул. район конного клуба "Тулпар";
  3. Шоссе Алаш, Автоматика КНС -28;
  4. Жансугурова, 7;
  5. пересечение улиц Г. Мустафина и Кобыланды батыра.

В "Астана Су Арнасы" также обратили внимание, что несмотря на установленный график, во многих домах по городу давление воды соответствует норме, и лишь некоторые ЖК находятся на пониженном режиме. В таких случаях специалисты рекомендовали обратиться в обслуживающую компанию и попробовать перенастроить подкачивающие насосы для установки оптимального давления.

"В свете сложившейся ситуации также рекомендуем вам планировать бытовые работы по дому в будние дни, чтобы снизить нагрузку на водопроводную систему в пиковые часы особенно в выходные дни. Важно отметить, что эти временные меры будут применяться до запуска новой насосно-фильтровальной станции (НФС). Строительство станции питьевой воды началось осенью 2021 года, и ее мощность составит 105 тысяч кубических метров воды в сутки".пресс-служба "Астана Су Арнасы"

Это позволит значительно увеличить подачу водоснабжения для всего города, тем самым полностью решить вопрос с водоснабжением города. Планируется завершить строительство новой НФС летом 2023 года.

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Данияр Кунафин
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