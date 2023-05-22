К астанчанам обратились с рекомендациями из-за нехватки воды
С 28 марта 2023 года предприятие было вынуждено ввести меры по регулированию давления воды и установить график ее отпуска.
В предприятии обратили внимание, что жители частного сектора активно используют питьевую воду для полива зеленых насаждений. Из-за этого в прошедшие выходные многие ощутили ограничения в подаче воды.
Специалисты попросили всех дачников использовать воду для полива исключительно в строго отведенное время с 23:00 до 06:00. Также они могут закупать техническую воду по указанным ниже адресам:
- КОС, Коргалжинское шоссе, 47;
- Коктал, 1 ул. район конного клуба "Тулпар";
- Шоссе Алаш, Автоматика КНС -28;
- Жансугурова, 7;
- пересечение улиц Г. Мустафина и Кобыланды батыра.
В "Астана Су Арнасы" также обратили внимание, что несмотря на установленный график, во многих домах по городу давление воды соответствует норме, и лишь некоторые ЖК находятся на пониженном режиме. В таких случаях специалисты рекомендовали обратиться в обслуживающую компанию и попробовать перенастроить подкачивающие насосы для установки оптимального давления.
"В свете сложившейся ситуации также рекомендуем вам планировать бытовые работы по дому в будние дни, чтобы снизить нагрузку на водопроводную систему в пиковые часы особенно в выходные дни. Важно отметить, что эти временные меры будут применяться до запуска новой насосно-фильтровальной станции (НФС). Строительство станции питьевой воды началось осенью 2021 года, и ее мощность составит 105 тысяч кубических метров воды в сутки".пресс-служба "Астана Су Арнасы"
Это позволит значительно увеличить подачу водоснабжения для всего города, тем самым полностью решить вопрос с водоснабжением города. Планируется завершить строительство новой НФС летом 2023 года.