Рост цен на овощи в Казахстане объяснил глава МСХ

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах правительства объяснил рост цен на овощи в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты указали на рост цен на капусту, морковь, лук и картофель. Они попросили рассказать, с чем это связано.

"В июне заканчиваются запасы прошлого года и приходит свежая продукция. И ранние спелые овощи получаются чуть дороже. Овощи приходят с юга и с сопредельных государств", - заявил в ответ Ербол Карашукеев.

Он добавил, что МСХ пересматривает планы по увеличению количества овощехранилищ.

"В прошлом году мы перевыполнили план на 2021-2022 годы на 110%. В этом году мы пересматриваем цели в сторону увеличения. Построим овощехранилища объемом свыше 100 тыс. тонн. Кроме того, мы вносим изменения в правила субсидирования – если раньше субсидировалось 25% строительства овощехранилищ, то сейчас мы эту цифру доводим до 40%,если есть холодильное оборудование и до 50%, если регулируемая газовая среда. Больше всего она используется при хранении фруктов", - отметил министр.

Ранее он сообщил, что в Казахстане увеличили площади посева риса, картофеля и сахарной свеклы.