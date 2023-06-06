В Казахстане увеличили площади посева риса, картофеля и сахарной свеклы

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании правительства 6 июня рассказал, на какие культуры в этом году сделан акцент в рамках посевной кампании, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ербол Карашукеев сообщил, что на сегодняшний день, по оперативным данным акиматов областей, весенне-полевые работы завершились практически во всех регионах страны, за исключением Улытауской области.

"В Улытауской области посевные работы затянулись из-за обильных осадков в период посева. Завершение работ планируется до конца текущей недели", – пояснил министр.

Министр, ссылаясь на данные акиматов, сообщил, что в 2023 году общая посевная площадь составила 23,4 млн га, что на 68,6 тысяч га больше уровня 2022 года. В том числе площадь ярового сева – 20,9 млн га. Колосовые, зерновые, посеяны на площади 15,6 млн га.

"Посев завершен полностью. План по площади масличных составлял 3,3 млн га, работы завершены на площади на 97,4% от плана. По сравнению с прошлым годом площади масличных существенно увеличились в Северо-Казахстанской области на 50 тысяч га, на 17,4 тысяч га – по Акмолинской области, на 12,4 тысяч га по Абайской области. Не достигнуты плановые показатели в Актюбинской области, в Западно-Казахстанской области. Вместо запланированного увеличения на 37,5 тысяч га, площади наоборот сокращены на 16 тысяч га. Посев картофеля полностью завершен. Площади сева увеличены на 6,7 тысяч га с доведением до 197,5 тысяч га. Площадь сахарной свеклы доведена до 19 тысяч га. Это на 7,4 тысяч га больше уровня 2022 года. Посев завершен", – добавил глава МСХ.

Также, по его данным, рис засеян на площади 97,3 тысяч га, что больше планируемого показателя на 2,3 тысяч га.

Кроме того, Карашукеев сообщил, что в 2023 году посев аграриями завершен в строго оптимальные сроки.

"Все факторы позволяют прогнозировать урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов. Если говорить о пшенице, валовой сбор прогнозируем на уровне 16 млн тонн. Урожай будет неплохой", - резюмировал глава МСХ.

25 мая сообщалось, что урожайность в Казахстане значительно отстает от показателей стран-партнеров ЕАЭС. Виной всему, по данным депутат Али Бектаева, устаревшие методы ведения сельского хозяйства, низкий уровень отечественного семеноводства, слабая переработка сельхозпродукции.