Цены на социально значимые продукты в Казахстане остаются стабильно высокими

Хотя сезонные овощи начали дешеветь, в целом на ситуацию с продовольственными ценами это не повлияло. Многое зависит и от конкретного региона. В рамках традиционного обзора цен рынок изучали корреспонденты Zakon.kz.

В Астане цены выросли на ряд товаров

Сахар на рынке подорожал с 480 тенге до 500 тенге за килограмм, а в супермаркете и магазинах уже до 550 тенге.

Цена на рис "Баракат" выросла на рынке с 650 до 700 тенге за килограмм, а в магазинах до 750-770.

Килограмм развесной гречки на рынке стоит 400-550 тенге, а на магазинных прилавках цена доходит до 745 тенге за кило – хотя и далеко не везде. Это выше на 30-70%, чем парой недель ранее.

Рожки в цене не изменились - 400 и 420 тенге на рынке и в магазинах соответственно.

За десяток куриных яиц рыночные торговцы просят 700 тенге против 620 ранее. В супермаркетах от 600 тенге за продукцию местного производителя – и выше.



Цены на молоко колеблются в зависимости от марки. Пакет в 0,9 литра 6% жирности от петропавловского производителя на рынке стоит 570 тенге. Есть и гораздо дешевле – от 450 тенге. На рынке разброс цен примерно такой же.

Подсолнечное масло "Лето" и "Шедевр" стоит от 1100 тенге за литровую бутыль.

Двухкилограммовый пакет муки на рынке стоит от 750 до 900 тенге, в магазинах от 760.

Мякоть говядины на рынке подорожала с 2350 до 2800 тенге за килограмм, в супермаркете стоит 2850. Тазобедренная часть от 3100 тысяч.

Цены на овощи на рынке:

молодой картофель – 350 тенге,

свекла – 380 тенге,

лук – 320 тенге,

морковь – 320 тенге,

капуста – 220 тенге.

В супермаркете и магазинах у дома:

картофель – 220 тенге,

свекла – 320 тенге,

лук — 340 тенге,

морковь – 270 тенге

капуста – 190 тенге.

В Алматы цены продолжают колебаться в обе стороны

Стоимость почти всех овощей на алматинских прилавках осталась практически такой же, что и две недели назад. Картофель прошлогоднего урожая стоит 280-285 тенге за кило, молодой продают за 450 тенге. Лук репчатый – 399 тг за один килограмм.

Цена на морковь за неделю выросла, овощ предлагают купить за 399 тенге за кило.

Молодая белокочанная капуста в супермаркете продается по 145 тенге за 1 кг, а вот прошлогоднюю реализуют по цене 350 тенге. На прошлой неделе ценник за нее составлял 345 тенге за один килограмм.

Периодически в супермаркетах меняется цены на 2-х килограммовую упаковку муки высшего сорта от местного производителя. Неделю назад по акции ее можно было купить за 668 тенге, сейчас в рамках акции цена муки составляет 588 тенге. Такая же упаковка муки первого сорта без скидки стоит 605 тенге.

Ценник на гречневую крупу на этой неделе не изменился – все те же 399 тенге за килограмм на развес. Гречку в 800-граммовой упаковке в зависимости от производителя от 413 тг (по акции) до 1229 тенге в зависимости от производителя.

Цена на рис отечественного производства "Баракат" на развес выросла и сегодня составляет 619 тенге, хотя еще две недели назад он стоил 559 тенге за килограмм. Другой вид риса "Камолина" продается за 599 тенге против 549 тенге ранее.

Макаронные изделия отечественного производителя "спагетти" можно приобрести в супермаркете по цене 359 тенге за 400 граммовую упаковку. Макароны "рожки" такого же объема будут стоить уже 367 тенге. Макаронные изделия "спираль" отечественного производителя представлены в супермаркете по цене 369 тенге, но по акции можно встретить и за 244 тенге за 400 граммовую пачку.

Цена на яйца не стабильна. Так десяток "отборных" в зависимости от производителя можно приобрести от 565 до 709 тенге.

Цена на подсолнечное рафинированное масло в супермаркетах немного изменилась. Литровая бутылка масла одного из казахстанских производителей стоит от 759 до 920 тенге.

Килограмм говяжьей мякоти предлагают потребителям в магазине по цене 4500 тенге за килограмм, хотя ранее она держалась в пределах 4200 тенге.

Шею крупнокусковой нарезки можно купить за 3650, ребра стоят 3490, килограмм лопаточного отруба говядины – 3590 тенге, а тазобедренного – 3689 тг за киллограмм.

Куриные окорочок и голень стоят 1886 тенге – их цена сравнялась за счет акции на замороженную голень.

Филе куриное охлажденное за 1,2 кг стоит 2878 тенге. У другого производителя цена уже выше – 3207 тенге за тот же вес.

Цена на сахар в алматинских супермаркетах на развес остается стабильной вот уж несколько недель – 508 тенге за килограмм. Пачка объемом 800 грамм стоит от 490 до 605 тенге

Стоимость 180-граммовой пачки натурального сливочного масла по-прежнему 952 тенге. Спрэд можно купить дешевле, от 385 тенге и выше.

Цена на молоко в мягкой упаковке начинается от 374 тенге и выше, в зависимости от бренда, а в твердой – от 455 до 880.

Килограмм сыра можно купить от 4335 тенге и выше.

В Костанае сильно подорожали морковь и говядина

В супермаркете областного центра изменилась стоимость восьми товаров из 17 мониторящихся продуктов, но уже другие. Пять позиций стали дешевле и три – дороже.

Капуста с прежних 315 тенге за две недели резко "упала" до отметки 145 тенге за килограмм. Репчатый лук тоже подешевел, хотя только на 6 тенге – и теперь его можно набрать на развес по 195 тенге.

С морковью ситуация противоположная – она подорожала сразу на 166 тенге с 129 тенге до 297 тенге. Однако нужно учитывать, что в мае продавалась еще не очень приятная на вид морковь из стабфонда, а в начале июня в лотках уже лежал мытый свежий овощ.

Почти месяц в продаже не было картофеля из стабфонда. Теперь он снова появился, расфасованный в пакеты, и цена на него снизилась с 110 до 109 тенге. А на развес его продают также по 179 тенге.

Среди подешевевших продуктов куриное яйцо и мука первого сорта. Но сменился ценник только на большой лоток из 30 штук. Теперь его предлагают по 1155 тенге вместо 1309 тенге двумя неделями ранее.

Цена за один десяток осталась прежней – от 509 тенге и выше в зависимости от производителя. Что касается муки, то раньше пакет весом два килограмма стоил 639 тенге, теперь появился аналогичный товар от другого производителя по цене 575 тенге.

На так называемом "фермерском рынке" свинина теперь стартует с отметки 1900 тенге, а за филе с маленькой косточкой просят на 100 тенге меньше, чем две недели назад или 2300 тенге. Говядина продолжает расти в цене: раньше цена начиналась от 2200 тенге, теперь – с 2400 тенге. Филе продавали по 2800, а сейчас уже по 3200 тенге за килограмм.





Фото: Zakon.kz

Пока еще действует акция на литровую бутылку подсолнечного масла "Шедевр", которую можно взять за 709 тенге вместо 953.



Неизменной остается цена на конину от 3000 тенге, окорочка – от 935, и курятину – в среднем 1585 тенге.

Лидером по стабильности можно назвать развесные макароны из стабфонда – 295 тенге держатся с середины ноября 2022 года. Пакет молока жирностью 2,5% по 405 тенге – с начала года. С начала марта не менялась цена на сахар – 380 тенге.

Развесной рис предлагают по 549 тенге с начала апреля. Также как и две недели назад стоит развесная гречка – 309 тенге за килограмм.

В Прикаспии резко снизилась цена на куриные яйца, зато подорожала курятина

Кур отечественных бройлерных фабрик в атырауских торговых точках продают по 1375-1995 тенге, это на 60 тенге больше, чем двумя неделями ранее. На рынках курятина стоит дороже еще на 30 тенге. Куриное филе в подложке стоит 3445 тенге за килограмм. Куриные окорочка в магазинах стоят 960-975 тенге, на рынке не ниже 1400 тенге за килограмм. Зато снизилась цена на куриные яйца первого сорта, теперь они по 330-350 тенге за десяток вместо прежних 390 тенге.





Фото: Zakon.kz

В супермаркетах подорожала говядина, тазобедренная часть и стейк 3650-3900 тенге за кило, корейку продают по 3850 тенге за тот же вес, на рынке такое мясо в пределах 2600-2800 тенге.



В магазинах по продаже продуктов из стабилизационного фонда Атырауской области килограмм сливочного масла крестьянское 72,5% жирности по 4470 тенге, на рынках масло по-прежнему от 5300 до 5500 тенге. Литр бутилированного растительного масла марки "Благояр" 732 тенге и это самая низкая цена на подсолнечное масло из стабилизационного фонда.

Молоко в тетрапакете 900 мл 2,5 жирности "Честная цена" 399 тенге, остальные марки выше 400 тенге.

200-граммовая пачка творога российского производства 2% жирности стоит 902 тенге, а такого же веса казахстанского выпуска не более 500 тенге. Кефир казахстанского производства 1% жирности 900 граммов 584 тенге, а российского выпуска выше 900 тенге. Килограмм сыра "белорусское золото" 4529 тенге, "голландского сыра" – 5015 тенге, а брынзы 4438 тенге.

Цена сахарного песка остается также по 469 тенге за килограмм, а в небольших магазинах дороже примерно на сто тенге. Гречневая крупа продается от 353 до 435 тенге за кило. Рис 521-552 тенге за килограмм и выше, в зависимости от сорта. 800-граммовый пакет гороха 545 тенге, а весовой горох за килограмм 322 тенге.

Пакет фасоли весом 700 граммов реализуют по 1030 тенге. Макароны из муки первого сорта за кило 308 тенге. 400 граммов пакетированных рожков "скобочки" 210 тенге, и цена снизилась на 60 тенге.

Социальный хлеб из муки первого сорта стабилизационного фонда 91 тенге. В большинстве торговых точек "кирпич" белого от 115 до 140 тенге.

Картофель из свежего урожая 360 тенге, а мытый – 380 тенге за кило.

Капуста подешевела с 250 до 165 тенге. Также снизилась цена лука из стабилизационного фонда с 300 до 281 тенге. Тепличные огурцы в продаже по 490 тенге, а помидоры по 535 тенге.

В Уральске за две недели на 20% подешевели куриные яйца

Сейчас в фирменных ларьках ТОО "Уральская птицефабрика" яйца можно приобрести по цене 340 тенге за 10 штук. В розницу – на рынках и в магазинчиках у дома продают по 390 тенге (во второй декаде мая – по 470 тенге).

Нестабильны цены на сахар. Если оптовые рынки продолжают продавать его по 400 тенге за килограмм, то уже в магазинчиках у дома стоимость доходит до 430-470 тенге.

Сейчас, по данным областного департамента торговли, крупные оптовые рынки и торговые сети по городу продают картофель, лук, морковь, капусту, рис, гречку из Стабилизационного фонда ЗКО. Прошлогодний картофель из Стабфонда можно приобрести по 148-155 тенге за килограмм, а в магазинчиках у дома цена 150-170 тенге. На оптовых рынках картофель свежего урожая продают уже по цене 250-300 тенге за килограмм.

Свежий лук этого года в супермаркетах можно купить по 220-230 тенге, в магазинчиках 330-360 тенге за килограмм.

Стабфондовская морковь стоит 132-138 тенге, на рынках и в мелких магазинчиках вдвое дороже – 250 тенге.

Торговые сети продают социальную капусту по 176 и 184 тенге в ограниченном количестве (не более 10 кг в одни руки), тогда как на рынке капуста свежего урожая стоит вдвое дороже – 320-370 тенге за килограмм.

Также в ограниченном количестве – не более 1 килограмма в одни руки – можно купить в супермаркетах рис по 347-350 тенге за килограмм (в магазинчиках у дома его стоимость доходит до 570 тенге) и гречневую крупу – по 330 тенге за килограмм (в розничной продаже эта крупа стоит уже 480-540 тенге).

Стабильными остаются цены на подсолнечное масло. Масло местного маслозавода "Пойма май зауыты" на оптовых рынках и в магазинах реализуют по цене 625-660 тенге за литр. Уже две недели держится цена на масло "Шедевр" в пределах 745-770 тенге за литр. Самое дешевое российское масло марки "Богатское" в любом магазине стоит не дороже 515 тенге за литр.

За две недели чуть выросли цены на макаронные изделия – с 350 до 370 тенге за килограмм.

Муку высшего сорта можно купить по 230-240 тенге за килограмм.

Свежие помидоры и огурцы стремительно дешевеют. Если во второй декаде мая томаты в Уральске торговали по 460-500 тенге, то теперь – по 300 тенге. Мятые помидоры продавцы на оптовках готовы отдавать по 150 тенге.





Фото: Zakon.kz

Та же история и с огурцами. Тепличные огурцы упали в цене с 360 до 300 тенге, неликвид можно приобрести также по 150 тенге за килограмм.



Продавцы магазинчиков у дома отмечают, что с каждым новым завозом продолжается снижение цен на российское молоко. Так, сейчас молоко 2,5% можно купить по цене 330-390 тенге (всего пару недель назад оно стоило 450-470 тенге за тот же литр).

Говядина чуть снизилась в цене из-за жары, сейчас оно стоит 2300-3000 за килограмм (было – 2400-3300). Свинина после майских праздников опять стало чуть дешевле – 1800-2000 тенге за килограмм (было 2000-2500 тенге).

Баранина осталась на тех же позициях – 2800-3400 тенге за килограмм.

В Шымкенте выгоднее закупаться на рынке

В шымкентских супермаркетах сохраняется стабильно высокие цены, за исключением некоторых овощей и фруктов.

Мясной фарш представлен в двух вариантах: жирный и традиционный, слегка постный. Первый стоит 2255 тенге за кг, второй дороже – 3200.

Отдельный прилавок для самых привлекательных частей бараньей туши – передней и задней ляжки, которые стабильно торгуются в районе трех тысяч тенге за кг, но брать нужно сразу всю часть туши.

Говяжьи ребрышки по 2700 тенге за кг, корейка по 2900 тенге, мякоть по 3750 тенге, филе по 3050 тенге. Основные мясные продукты по стоимости в районе трех тысяч тенге за килограмм.

На рынках цены традиционно ниже – на 200, а то и 500 тенге.

Выбор производителей молока заметно сократился. В изобилии молоко "Бурненское" в литровых тетрапакетах 2.5% жирности по 429 тенге за литр. Сохранило свою стоимость масло сливочное по социальной цене – 2299 тенге за кг.

Большой выбор колбасной продукции: колбаса "Халял" по 2791 тенге за кг, колбаса "чайная" по 1865 тенге, колбаса "Марочная" от российских производителей по 4974 тенге и совсем уж не бюджетная – копченая "Пепперони" по 6502 тенге.





Фото: Zakon.kz

Как и прежде, широко представлена продукция от белорусских производителей, проигрывающих в ценах местным. Так сыры твердых сортов от 4 тысяч тенге: сыр "Сметанковый" – 4073 тенге, сыр "Белорусский" – 4543 тенге за килограмм.



Куриная грудинка в вакуумной упаковке стоит 2005 тенге, куриные бедра по 1075 тенге за кг, голень по полторы тысячи.



Куриные яйца несколько подорожали. Лоток из трех десятков яиц первой категории стоит 2170 тенге, второй категории – 1627 тенге. На рынке выбор больше и цены немного, но ниже.

Молодой картофель продается по 305 тенге, а социальный – по 171 тенге за кг. На рынке килограмм молодого можно приобрести за 200 тенге.

Репчатый лук в супермаркете стоит 210 тенге, социальная цена на 30 тенге меньше. Морковь 260 и 145 тенге за килограмм соответственно.

Разброс цен на капусту менее заметен – 85 тенге за кг обычная и 80 тенге социальная.

Стабильны цены на сахар: социальная цена 410 тенге и не более 5 кг в одни руки и 450 тенге для обычного покупателя и не более 10 кг.

В Петропавловске дешевеют овощи, но репчатый лук остается дорогим

Стремительнее всего снижаются цены на привезенные с юга перец и кабачки. Перец за последние две недели подешевел в 2,5 раза и стоит теперь 860 тенге. Кабачки подешевели больше чем вполовину и стоят 600 тенге за килограмм.

Огурцы за две недели сбавили в цене на четверть и стоят 400 тенге за килограмм. Впервые стали появляться в продаже местные тепличные огурцы, которые стоят в полтора раза дороже, но многие горожане выбирают именно их.

Подешевели помидоры – сейчас их можно купить в пределах 800 тенге в зависимости от сорта. Самые дорогие – "южные розовые" стоят 840 тенге.





Фото: Zakon.kz

Неизменно дорогим остается свежий репчатый лук. 260 тенге – по этой же цене его продавали и в начале весны.



На крупы и макаронные изделия заметного изменения цены не произошло. Благодаря скидкам в сети супермаркетов горожане сейчас могут купить на 30 процентов дешевле курятину. Грудка стоит 1450 тенге. Другие виды мяса стабильны в цене. Говядина от 2300 до 3500, конина – от 3100 тенге за килограмм. По этой цене можно купить ребра. Жамбас – 3600, жая – 3700 тенге

В Павлодаре мясо все такое же дорогое

В павлодарских магазинах продолжается снижение цен на овощную продукцию. К примеру, помидоры, за которые только пару недель назад просили 1000 тенге, сегодня можно спокойно купить за 500-700 тенге за килограмм. Подешевели и огурцы сорта "Миринда", еще недавно продававшиеся по 400-600 тенге за килограмм. Теперь привозные можно купить за 350 тенге, а местные – за 550. Немного подешевела и капуста, которая сейчас стоит 140 тенге за килограмм.

Цены на картофель демонстрируют стабильность, килограмм как и ранее можно приобрести за 170 тенге. Также не изменилась и стоимость моркови, которая лежит на прилавках по 140 тенге за килограмм.

Стабильно высокие цены на мясную продукцию. Килограмм мякоти говядины по прежнему стоит 3300-3500 тенге. Чуть дешевле обойдется покупателям килограмм баранины – 2200 тенге, за килограмм свинины придется заплатить от 2300 до 2500 тенге, а за килограмм конины – 2400-2600 тенге.

Выросла цена на нефасованную гречку с 410 до 470 тенге и нефасованные макароны – с 360 до 390 тенге. Сахар подорожал с 450 до 470 тенге, а цена на рис осталась без изменений – 483 тенге.





Фото: Zakon.kz

Не меняется цена на подсолнечное масло, которое стоит в зависимости от производителя от 750 до 1300 тенге за литр. А вот сливочное масло выйдет покупателю уже дороже – от 2300 до 2600 тенге за килограмм.



Цены на куриную продукцию также стабильны. Десяток яиц первой категории продается по 450-470 тенге, отборное торгуется уже подороже – 500 тенге за десяток. За тушку курицы придется отдать 1400 тенге, при этом раньше она стоила 1500 тенге.

В прежнем ценовом диапазоне находится стоимость муки высшего сорта, которую можно купить от 260 до 290 тенге за килограмм, что касается муки первого сорта, то она стоит от 230 до 250 тенге за килограмм. Булку хлеба из муки первого сорта весом в 550 граммов покупатель может найти на прилавках, как и прежде, по 110 тенге.

В Кызылорде одни продукты растут в цене, а другие – становятся дешевле

Например, гречневая крупа 2 мая стоила 399 тенге за килограмм, то сейчас за него просят 404 тенге. Подорожали говядина и куриное мясо с 2380 до 2615 тенге и с 1034 до 1073 тенге за килограмм соответственно.

Из овощей прилично подорожала морковь с 182 тенге до 233 тенге за кило.

Сахар месяц тому назад стоил 425 тенге за килограмм, сейчас за него просят 435 тенге.

Есть и подешевевшие товары. Мука за месяц упала в цене с 271 тенге до 250 тенге, рожки с 341 тенге до 317 тенге за килограмм.

Рис подешевел с 451 до 415 тенге, сливочное масло с 2252 до 2081 тенге, картофель – с 243 до 199 тенге. Также лук с 255 до 207 тенге, капуста с 240 до 189 тенге.

Цена на подсолнечное масло практически не изменилась – сейчас 716 тенге за литр.

С наступлением лета дешевеют куриные яйца . Десяток яйц 1-ой категории, можно купить в среднем за 420 тенге ,тогда как ровно месяц назад кызылординцам надо было заплатить 482 тенге.

Устькаменогорцы неприятно удивлены ростом цен на курятину

Вслед за ценами на мясо и молочную продукцию серьезно подорожала и куриная продукция. Если раньше цена ползла вверх на 5-10 тенге за 7-10 дней, то сейчас подскочила сразу на 200-300 тенге за кило. Вместо 1 380 тенге за килограмм цыпленка бройлера теперь придется заплатить 1 675, крылья вместо 2 300 тенге обойдутся в 2 555, бедра вместо 1850 – 2 280 тенге, филе – 2 625 тенге за килограмм.





Фото: Zakon.kz

Мясо остается стабильно дорогим. Вырезку говядины покупают от 5 500 тенге за килограмм, ребра – за 2 550 тенге, филе – за 2 950 тенге, кости – от 300 до 600 тенге за килограмм. Свиная шея в магазине стоит 3500, килограмм отборной мякоти от 3 600 до 3 900 тенге. Фарш свино-говяжий 2 900 тенге, но можно найти и за 2700 тенге за кило.



Цены на баранину остались прежними: спинку можно приобрести за 4 600 тенге, шею от 2 700 до 3 500 тенге, а мякоть от 4 500 до 4800 тенге за килограмм.

Молочная продукция в цене пока тоже стабильна. Как и две недели назад литр молока 2,5% жирности в тетрапакете стоит около 570 тенге, 4% жирности – 670 тенге, а в мягкой же упаковке за 335 тенге. Литр кефира – 550 тенге, а 380 граммов сметаны 15%-ой жирности – 825 тенге, 30%-ой жирности – 985 тенге. А вот сливочное масло сталодороже. Кило продукта 72,5% жирности подорожало на 200 тенге и стоит 4750, а 82,5% жирности – 5 800 тенге за килограмм.

Подсолнечное масло местного маслозавода стоит 950 тенге, а других казахстанских производителей – до 1200 тенге.

Стабильны и цены на крупы. На протяжении нескольких последних месяцев в социальных отделах гречка стоит 460 тенге, горох – 270 тенге, пшено – 276 тенге, рис – от 598 до 605 тенге за килограмм. Килограмм муки высшего сорта стоит 207 тенге, макароны 311-403 тенге. Стоимость сахара держится на отметке 530 – 620 тенге за кило, соль – 77 тенге.

Зато подешевели яйца. Вместо 540-580 тенге десяток можно найти и за 520 тенге.

С овощами в социальных отделах на прошлой неделе возникла проблема. Не везде можно было найти килограмм картофеля, моркови и лука за 180 тенге. Правда, появился свежий лук. Вот только цена его была в два раза дороже – 370 тенге за кило. Такая же картина с морковью, капустой и картофелем.

В Актобе сезонно дешевеют овощи

Цена на капусту белокочанную снизилась в супермаркетах с 350 тенге за килограмм до 305-317. В магазинах у дома предлагают по 300-320 тенге. Лук репчатый подешевел с 317-325 тенге до 270 тенге за килограмм в сетях ритейла. В магазинах у дома пока цена держится в диапазоне до 300 тенге за килограмм. Это все продукция урожая уже этого года.

Морковь в супермаркетах предлагают по 258-288 тенге за килограмм. В магазинах у дома, как и в середине мая – по 280-300 тенге за килограмм.

Не изменилась цена на картофель. Его в актюбинских супермаркетах продают по 170-199 тенге за килограмм. Есть и по 147 тенге за килограмм, но мелковат и качество вызывает сомнение. А вот в небольших магазинах предлагают по 170-220 тенге за килограмм. Хотя неделей ранее можно было неплохую продукцию приобрести по 150 тенге.

Цена на сахар-песок в торговых сетях варьируется в ценовом диапазоне 415-417 тенге за килограмм, неделей ранее было 399-415 тенге. В магазинах у дома цена доходит до 450 тенге.

Уже в течение 6 недель не меняется цена на рис шлифованный. Самый дешевый продукт предлагается в одной из торговых сетей Актобе – от 496 тенге за килограмм. На рынках стоимость доходит до 630 тенге за килограмм.

Цена на гречку в сетях ритейла составляет 340-375 тенге за килограмм. На рынках стоимость крупы находится в пределах 450-500 тенге за килограмм.

Снизился нижний порог цены на муку I сорта. В супермаркетах удалось найти продукт по цене 173 тенге за килограмм против 210 неделей ранее. Максимальный показатель – 243 тенге за килограмм. В розницу данный продукт на развес не продают. На рынке 25-килограммовый мешок предлагают по 4 600 тенге (184 тенге за килограмм).

Держится в прежнем ценовом диапазоне стоимость хлеба из муки I сорта. 87 тенге в сетях ритейла и до 100 тенге за булку (550 граммов) в магазинах у дома.

Весовые рожки предлагают от 265 тенге за килограмм. Это в супермаркетах. На рынках и в магазинах у дома цена зашкаливает за 400 тенге за килограмм.

Подешевели куриные яйца I категории. В супермаркетах продукт предлагают от 309 тенге за десяток против 317 тенге в середине мая и 359 тенге за десяток в начале последнего весеннего месяца. Хотя есть в сетях ритейла продукция и по 360 тенге за десяток. На рынках цена начинается от 380 тенге за десяток.

Говядину на кости можно купить от 2 500 тенге за кило. Свинина реализуется в диапазоне 1 450-1 900 тенге за килограмм. Стоимость конины начинается от 3 800 тенге за килограмм.

Снизился нижний диапазон цен на подсолнечное масло с 630 до 567 тенге за литр в супермаркетах.

Окорочка американского производства по-прежнему в супермаркетах предлагают по 924 – 989 тенге за килограмм, как и в начале мая 2 недели назад. Это в сетях ритейла и в розницу. А вот мелкий опт на рынке (15-килограммовая коробка) обойдется покупателю в 13 200 тенге или 880 тенге за килограмм. Бройлерные куры – от 1 250 тенге за килограмм.

Подешевели как тепличные помидоры и огурцы, так и привозные с юга Казахстана и Узбекистана. Тепличные огурцы в супермаркетах предлагают по 345-389 тенге за килограмм, а помидоры – за 575-598 тенге. На рынках огурцы можно купить по 200-350 тенге за килограмм, а помидоры по 300-1 300 тенге за килограмм в зависимости от сорта.





Фото: Zakon.kz

Остались в прежнем диапазоне цены на социальные молоко и кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке "финпак", выпускаемые местной молочной компанией – они стоят 300 и 330 тенге за литр соответственно. С начала мая компания применила новую фишку – ту же продукцию, но с добавлением биойода, реализует на 85 тенге дороже – по 385 и 415 тенге за литровый пакет соответственно.



В Актау подешевели некоторые овощи, зато подорожала молочная продукция

Цена за килограмм картофеля снизилась на 22 тенге до 189 тенге, а вот морковь слегка подорожала и стоит от 307 тенге за килограмм. Лук подешевел на 24 тенге (320 тенге), цена на капусту снизилась сразу на 122 тенге (256 тенге). На рынке продавцы также снизили цены на некоторые овощи – их можно купить в среднем на 30-40 тенге дешевле, чем в супермаркетах.

Куриные яйца также подешевели. Если еще месяц назад десяток яиц в некоторых супермаркетах стоил 600-620 тенге, то сейчас их можно купить за 470-500 тенге. Цена на домашние яйца, которые можно купить у фермеров, снизилась с 90-150 тенге до 70-80 тенге.

Месяц назад петропавловское молоко жители Актау могли купить за 443 тенге, теперь пачка стоит 485 тенге. Остальное молоко также подорожало в среднем на 20 тенге, сейчас оно стоит 820-900 тенге. Цены на сметану, творог и кефир остались прежними. Также не изменились цены на сахар и крупы, муку и сливочное масло. Подсолнечное масло подорожало на 20 тенге – около 1000 тенге за бутылку.

Килограмм куриных бедер вырос в цене на 10 тенге (2532 тенге). Говядину на рынке можно купить за 3800 тенге за килограмм, вырезка будет стоить от 4500 тенге.

В Талдыкоргане цены в основном не изменились

Здесь наибольшие колебания цен можно наблюдать в торговых точках у дома. Сейчас в минимаркетах прошлогодний привезенный из России картофель стоит 270 тенге, молодой – 350 тенге за килограмм. Морковь тоже не отечественная, ее цена не изменилась – 320 тенге. Стоимость свеклы упала до 230 тенге, а лука до 250 тенге.

Прошлогодней капусты на прилавках больше нет, а овощ нынешнего года стоит в пределах 170 тенге за килограмм. В продаже появились местные огурцы, выращенные не в теплицах, а в грунте. Их стоимость 250 тенге за килограмм. Зато помидоры подняли ценовую планку, стоимость за килограмм – от 600 до 900 тенге.

В супермаркетах цена молодого картофеля 195 тенге за кило, моркови – 220, свеклы – 188, лука – 229, капусты 129, огурцов с полей – 359. Яблоки прошлогоднего урожая стоят от 599 до 639 тенге за килограмм.

Цены на основные продукты питания в супермаркетах в целом не изменились. Упаковка 2-х килограммов муки высшего сорта (в зависимости от производителя) стоит от 660 до 725 тенге. Рожки в упаковке по 800 граммов – от 265 до 345 тенге, гречка – от 400 до 575, рис – до 520 тенге. Цена сахара песка – 520 тенге за килограмм. Литр подсолнечного масла стоит от 800 до 970 тенге, 250-граммовая упаковка сливочного масла – от 460 до 560 тенге.





Фото: Zakon.kz

Несколько выросла цена на куриную продукцию. Упаковка голени стоит от 1590 до 2250 тенге, грудки – до 2490. Стоимость молочной продукции осталась в прежнем ценовом коридоре. Молоко в тетрапакетах – от 680 до 1920 тенге, в мягкой упаковке – от 430 до 490 тенге. Кефир в тетрапакетах – от 850 до 1000 тенге, в мягкой упаковке – от 350 до 450 тенге в зависимости от производителя и жирности. Яйца несколько подорожали, за десяток придется выложить от 575 до 949 тенге.



В магазинах у дома стоимость одного килограмма муки высшего сорта – 400 тенге, первого сорта – 320. Цена булки хлеба не меньше 140 тенге. Стандартная упаковка рожек 320 тенге, на развес – 400 тенге. За пачку гречки в 800 г нужно заплатить 450 тенге, за килограмм развесной – 760 тенге.

Цена упаковки риса – от 520 до 635 тенге, весового – 680 за килограмм. Средняя цена литра подсолнечного масла 900 тенге, упаковки сливочного масла – от 800 до 950 тенге.

Упаковка куриных голеней и грудок стоит одинаково – 2370 тенге, десяток яиц – от 600 до 700 тенге. А вот цена сахара увеличилась до 650 тенге за килограмм.

Авторы: Оксана Скибан, Оксана Житникова, Таисия Колевид, Светлана Новак, Светлана Макарова, Сергей Павленко, Инна Литвиненко, Владимир Долгушев, Максут Ибрашев, Кира Мороз, Александр Сергеев, Кирилл Александров, Лариса Штоппель



