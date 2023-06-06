Как в ЗКО возобновляют семейные ценности

В Совете матерей по ЗКО при Аассамблее народа Казахстан считают, что следует возвращать традиции предков, которые чтил институт семьи. На возрождение этих ценностей и ставят акцент в активистки движения, сообщает Zakon.kz.

В Совете матерей Западно-Казахстанской области обеспокоены статистикой – в области распадается каждый второй брак. Причем практически через полгода-год после свадьбы. Так, по данным областного департамента юстиции, с начала 2023 года было заключено 737 браков, из них 319 – разводов, за 2022 год – 2020 браков и 937 разводов.

"В современном мире даже внутри семьи люди не могут жить в согласии, дружно. Между супругами постоянно возникают конфликты и разногласия. Самое страшное, что сейчас теряются родственные связи между взрослыми детьми и их родителями", – рассуждает старший консультант отдела социальных инициатив Совета общественного согласия КГУ "Қоғамдық келісім" акимата Управления общественного развития ЗКО, куратор областного Совета матерей Гульбакша Габдуллина.

Для исправления ситуации нужно приложить немало усилий, чем и решили заняться в Совете матерей. Габдуллина рассказала, что Совет принимает самое активное участие в решении вопросов, связанных с воспитанием подрастающего поколения, привитием семейных ценностей, поддержкой многодетных мам и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Члены совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области принимают участие в расширенных заседаниях Совета матерей при АНК, организуемых на республиканском уровне, в пропаганде среди населения традиционных Посланий Главы государства народу Казахстана по укреплению и сохранению национальных традиций и семейных ценностей казахстанского патриотизма, толерантности.

Недавно в Уральске прошел фестиваль "Абысын ажын" – из 12 районов области съехались семьи, в которых есть по 3-5-7 снох. Все снохи из одной семьи стали участницам конкурсов – на знание национальных традиций и обычаев.

Фото предоставлено АНК ЗКО

Молодые женщины готовили национальные блюда, демонстрировали национальную одежду. Все семьи подготовили к фестивалю видеоролики о своих семьях, в которых познакомили участников и гостей конкурса со своими родными, рассказали о традициях в своих семьях, показали свой быт.

"Раньше казахи могли жить крепкой семьей в одном доме, где сразу было несколько снох. И всем всегда хватало места, еды и доброго отношения друг к другу. Мы пропагандируем такими мероприятиями эти ценности – укрепление внутрисемейных связей, сохранение института семьи", – говорит Гульбакша Габдуллина.

Несколько раз в год проходят заседания Совета матерей, где обсуждаются как раз проблемы материнства и детства, развития института семьи, профилактики разводов, бытового насилия в отношении детей и женщин, меры по укреплению их безопасности. В Совет входят общественные деятели, меценаты, предприниматели.

Вместе справиться с трудностями

Недавно в стенах Дома дружбы отметил свой 10-летний юбилей "Ана үйі" – "Дом матери". Это общественный проект казахстанских бизнесменов-меценатов, который помогает одиноким беременным женщинам справиться с временными трудностями. Сотни женщин по ЗКО благодаря проекту не отдали своих новорожденных детей в детские дома и стали счастливыми матерями.

Заведующая "Ана үйі" Замзагуль Шканова является членом Совета матерей области. На протяжении многих лет она работает с молодыми мамами – в Доме матери есть коттедж, куда молодые мамы приходят со своими младенцами прямо из роддома. Здесь им предоставляют бесплатно крышу над головой, питание, возможность обучиться кройке и шитью. Сейчас, благодаря этому проекту, в Доме малютки практически не осталось отказных новорожденных детей.

Замзагуль Шканова – психолог по образованию, своим подопечным она оказывает психологическую поддержку, направляет их. К ней в Центр приходят молодые, неопытные мамы, вчерашние студентки, которые не знают, как ухаживать за новорожденным, как его кормить. Замзагуль помогает мамам преодолеть психологический страх при общении с малышом, наладить с ним эмоциональный контакт и при этом научиться заботиться о своем ребенке. Замзагуль Шканова также работает с родственниками молодых мам, отцами малышей. Она встречается с ними, объясняет, что ребенок должен расти в полной семье. И что молодым мамам обязательно нужна поддержка родных.

"У "Дома мамы" есть хорошие результаты – часть родителей забрали своих дочерей с внуками из Центра, и теперь помогают молодым мамам воспитывать малышей. Есть случаи, когда сами молодые отцы, осознав ситуацию, сделали предложения девчатам из "Дома матери" и забрали их оттуда вместе с детьми. Те мамы, которым уйти некуда, живут со своими малышами в "Доме мамы" в течение 1-1,5 года. Потом Замгзагуль Шканова помогает им трудоустроиться, определить малышей в детсад", – рассказывает Гульбакша Габдуллина.

По ее словам, в рамках поддержки молодых мам, укрепления института семьи представительницы Совета матерей ЗКО ежегодно посещают областной Перинатальный центр, роддомы в городе и в районах – проводят мероприятие "Ақ орамал".

Издавна у казахов белый платок считался символом чистоты, верности. Каждый год делегации матерей посещают роддома, дарят молодым роженицам белые платки – в знак того, чтобы эти молодые мамы, жены и келин были счастливы в семейной жизни, сохраняли тепло семейного очага, были центром притяжения для всей семьи. У казахов есть традиция: когда сноха переступает порог дома своего мужа, свекровь надевает на нее белый платок. Члены областного Совета матерей таким образом дают благословения молодым снохам.

Куда идти пострадавшим от бытового насилия?

Гульбакша Габдуллина рассказала, что две представительницы Совета матерей по ЗКО – Талшынай Женис и Ботагоз Зейнуллина – являются руководителями центров по оказанию помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или ставших жертвами бытового насилия.

Женщины в селах и областном центре, если они нуждаются в защите и помощи со стороны государства, могут обратиться в Советы матерей по месту жительства, и их представители помогут им устроиться на временное проживание в областной Кризисный центр, которым руководит Талшынай Женис. Этот центр был открыт в Уральске в 2013 году. Сюда зачастую женщины попадают по направлению участковых инспекторов полиции, после того, как кого-то из них выгнал из дома муж или же избил вместе с детьми. Здесь мамы вместе с детьми могут бесплатно жить в течение полугода. В Центре им оказывают психологическую помощь, помогают пройти обучение и трудоустроиться. Также в декабре 2021 года в соответствии с протоколом прокурора области внесены дополнения в правила Центра, а с января 2022 года Кризисный центр оказывает специальные социальные услуги несовершеннолетним, подвергшимся сексуальному насилию, в сопровождении их юридических представителей.

В ряде районов по ЗКО также открыты подобные Кризисные центры, где точечно работают с семьями, пострадавшими от бытового насилия.

Гульбакша Габдуллина отмечает, что в Кризисном центре женщинам помогают не только восстановиться морально, но и поверить в свои силы, научиться пользоваться своими гражданскими правами. При Кризисном центре в 2020 году был открыт "Отбасы центр", где женщины любых возрастов учатся шить, вязать, участвуют в мастер-классах по визажу, приготовлению выпечки, тортов и других блюд. В "Отбасы центре" часто проходят психологические тренинги, на которых женщины расширяют свой кругозор, становятся увереннее в себе, начинают видеть новые возможности в своем развитии.