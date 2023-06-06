Курс доллара снизился на торгах 6 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,71 тенге, снизившись на 0,89 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 62,96 тенге (-0,08).

Курс евро установлен Нацбанком в 479,67 тенге, рубля – 5,52 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-450 тенге, евро – по 479,5-484,5 тенге, российские рубли – по 5,37-5,61 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 6 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 2,02%, до 75,16 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль стали снизились на 2,29%, до 70,50 долларов за баррель.