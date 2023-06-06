Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара снизился на торгах 6 июня

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,71 тенге, снизившись на 0,89 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 62,96 тенге (-0,08).

Курс евро установлен Нацбанком в 479,67 тенге, рубля – 5,52 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-450 тенге, евро – по 479,5-484,5 тенге, российские рубли – по 5,37-5,61 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 6 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 2,02%, до 75,16 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль стали снизились на 2,29%, до 70,50 долларов за баррель.

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 июня

Как падение турецкой лиры повлияет на Казахстан – мнения экспертов

Доллар немного подорожал на торгах 5 июня

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Когда в Астане пойдет дождь
Когда в Астане пойдет дождь
Токсичная вейп-индустрия отправляет мозг политикам – Джамиля Садыкова
Джамиля Садыкова: Токсичная вейп-индустрия отравляет мозг политикам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления