В больнице медцентра Управления делами президента РК пройдет День открытых дверей

10 июня с 10:00 до 13:00 в День открытых дверей квалифицированные врачи больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК проведут бесплатную консультацию пациентов.

Врачи будут принимать пациентов по живой очереди. Пациенты должны принести с собой все последние выписки, результаты анализов и снимков УЗИ/МРТ.



За дополнительной информацией обращаться по телефону справочной больницы МЦ УДП РК: +7 (7172) 70-80-90, +7 702 006 56 56 (Call center).

Также сказано, что врачи будут вести прием на 2 этаже, F блока Больницы МЦ УДП РК по адресу: ул. ул. Мангилик ел 80.