В больнице медцентра Управления делами президента РК пройдет День открытых дверей
Фото: ЦКБ медцентра Управления делами Президента РК
10 июня с 10:00 до 13:00 в День открытых дверей квалифицированные врачи больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК проведут бесплатную консультацию пациентов.
Врачи будут принимать пациентов по живой очереди. Пациенты должны принести с собой все последние выписки, результаты анализов и снимков УЗИ/МРТ.
За дополнительной информацией обращаться по телефону справочной больницы МЦ УДП РК: +7 (7172) 70-80-90, +7 702 006 56 56 (Call center).
Также сказано, что врачи будут вести прием на 2 этаже, F блока Больницы МЦ УДП РК по адресу: ул. ул. Мангилик ел 80.
- Дарбекова Алия Мухамеджановна, врач-оториноларинголог, 6 кабинет;
- Ли Антон Иванович, врач-хирург, 21 кабинет;
- Джума-Ахунов Мухитдин Абдуллаевич, врач травматолог-ортопед, 16 кабинет;
- Джайчибеков Олжас Нурболатович, врач-уролог, 26 кабинет;
- Денеев Ерлан Мухамбеткалиулы, врач-кардиохирург, 24 кабинет;
- Ахмадиев Ардак Кажыбекович, врач-нейрохирург, 22 кабинет;
- Сейткалиев Аблай Абулкаирович, заведующий отделением сосудистой хирургии, 14 кабинет;
- Рахимова Сабира Сабитовна, врач акушер-гинеколог, 20 кабинет;
- Смагулов Шалкар Жумагазиевич, врач-аритмолог, 18 кабинет;
- Утешева Наталья Яковлевна, заведующая отделением пульмонологии, 23 кабинет;
- Турдышева Эльмира Омирбековна, врач-ревматолог; 8 кабинет;
- Сарсенбаева Айжан Жаксылыковна, заведующая отделением терапии, врач терапевт, нефролог, 8 кабинет.
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