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Падение лиры не сделает отдых в Турции дешевле для казахстанцев - эксперты

Турция, Стамбул Фото: pixabay
Представители туристского рынка не ожидают, что начавшееся снижение лиры значительно снизит стоимость путевок в Турцию для казахстанских путешественников. Тем не менее, спрос на туры может продолжить рост, сообщает Zakon.kz.

В начале 2023 года произошел рост стоимости туров в Турцию на 30%, в среднем сегодня путевка на двух человек может обойтись в три-четыре тысячи евро. Такими данными с Zakon.kz поделились в Казахстанской туристской ассоциации. При этом на итоговую стоимость тура могут влиять разные причины.

"Важно понимать, что роль в ценообразовании играет множество факторов: категория отеля, тип авиаперелета – чартерный или регулярный, сезонность, глубина продаж. Например ранние бронирования обычно выгоднее по стоимости, также влияние оказывает курс валют и другие факторы".Казахстанская туристская ассоциация

По мнению участников туристского рынка, существенного и заметного снижения стоимости туров на курорты Турции из-за ослабления лиры не ожидается. Поскольку курс лиры особо не влияет на ценообразование, так как турецкие отели работают в евро.

"Традиционно Турция является востребованным направлением для казахстанцев, и в этом году, несмотря на некоторый спад запросов в начале года после разрушительного землетрясения, сейчас на летний сезон количество запросов снова растет, и этим летом турагенты вновь ожидают рекордное количество туристов по сравнению с прошлым годом", – подчеркнули в КТА.

По данным КТА, в 2021 году в Турцию с целью туризма выехало 172 663 человек. По итогам 2022 года количество путешественников выросло на 29% до 222 036 человек.

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Отметим, что на прошлой неделе турецкая лира упала до рекордно низкого уровня – 21,8 к доллару. Так турецкая валюта отреагировала на переизбрание президента страны.

Эксперты прокомментировали, как падение турецкой лиры может отразиться на казахстанской экономике. 

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