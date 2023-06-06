Итоги дня: изменятся проценты по микрокредитам, очередной сбой в спецЦОНах и пожар в Астане

В Казахстане будут по-новому начислять проценту по микрокредитам, этнические казахи продолжают возвращаться на историческую родину, в столице произошел пожар в паркинге. Об этих и других событиях дня в обзоре Zakon.kz.

Проценты по микрокредитам будут начислять по-новому

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 26 мая 2023 года внесло изменения в постановление Нацбанка "Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита". Изменения вводятся в действие с 1 октября 2023 года.

Так, предельное значение вознаграждения по беззалоговым микрокредитам на срок до 45 календарных дней с гражданами составляет:

менее 1% в день, но не более 20% от суммы выданного микрокредита, не превышающей 30 МРП (до 103 500 тенге);

менее 1% в день, но не более 15% от суммы выданного микрокредита, равной или превышающей 30 МРП (свыше 103 500 тенге).

Предельное значение вознаграждения по залоговым микрокредитам с гражданами установлено в размере не более 0,8% в день, но не более 20% от суммы выданного микрокредита на период до 45 календарных дней.

На срок, превышающий 45 календарных дней, предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита с гражданами установлено в размере не более 0,4% в день.

Этнические казахи продолжают возвращаться в Казахстан

По данным Минтруда, на 1 июня 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 8034 этнических казаха.

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 115,1 тыс. этнических казахов.

Более половины кандасов (54,2%), прибывших в Казахстан с начала текущего года, являются выходцами из Узбекистана, 20,1% – из КНР, 11% – из России, 6,4% – из Монголии, 4,9% – из Туркменистана и 3,3% – из других стран".

При этом с июля 2023 года они смогут въезжать в Казахстан в упрощенном порядке по карте "Ата жолы"карта будет предоставляться этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Обладатели карты "Ата жолы" при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет.

В спецЦОНах Казахстана снова сбой



По информации НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", технический сбой в работе специализированных центров обслуживания населения (спецЦОНах) произошел 6 июня 2023 года.

"Доводим до вашего сведения, что в связи техническим сбоем на стороне КАП МВД РК, приостановлено оказание государственных услуг во всех СпецЦОНах страны", - говорится в сообщении.

В каких регионах больше всего утонуло людей

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на заседании правительства 6 июня рассказал, что за последние три года в водоемах страны утонули более тысячи человек.

Несмотря на то, что количество утонувших в 2022 году уменьшилось на 43%, по словам министра, в целом, ситуация далека от идеала.

"За последние три года утонули более одной тысячи человек (1103 человека, из них 321 – дети). С начала года на водоемах страны спасены 69 человек, из них 15 детей, с начала купального сезона – 11 человек, из них два ребенка. При этом уже утонули 45 человек, из них 14 несовершеннолетних. Наибольшее количество утонувших приходится на Актюбинской, Абайской, Костанайскую области", - рассказал Ильин.

Основными причинами гибели людей на водоемах страны глава МЧС назвал купание на необорудованных местах, оставление детей без присмотра взрослых, купание в состоянии алкогольного опьянения и недооценка собственных сил.

Пожар в паркинге столичного ЖК

В Астане 6 июня 2023 года произошел пожар в паркинге жилого комплекса "Кристалл" по ул. Мухамедханова.

Пожарные прибыли уже через семь минут и установили, что в паркинге загорелась автомашина. Пожарные работали по повышенному рангу.

Позже стало известно, что в паркинге горели шесть автомобилей и три кладовых помещения на площади ориентировочно около 100 кв. м, еще четыре авто повреждено от теплового воздействия.

С предварительным диагнозом "отравление угарным газом" для оказания помощи в больницу доставлены три человека.

На месте пожара задействованы 70 огнеборцев и 18 единиц техники.

Дикому Арману продлили арест

По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 5 июня 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Армана Джумагельдиева, известному как Дикий Арман, до двух месяцев, то есть до 7 августа 2023 года.

Засуху прогнозируют в пяти областях Казахстана

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", умеренная засуха ожидается:

в Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области,

в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области,

в Кармакчинском районе Кызылординской области,

в Жаксынском районе в Акмолинской области,

в Шетском районе Карагандинской области.

Между тем в Алматы в ближайшие три дня ожидается сильная жара, до +37 градусов. В ДЧС призвали жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

Чемпионат по кокпару будут проводить в новом формате

В 2023 году чемпионат Казахстана по кокпару состоится в новом формате под названием "Ұлы дода". Об этом сообщили вв Министерстве культуры и спорта РК.

В рамках чемпионата страны будут сформированы несколько лиг. В "Аламан дода" или Высшей лиге выступят шесть лучших команд, занявшие 1-6 места по итогам прошлогоднего первенства. Поскольку участвующие команды играют в каждом туре на своем поле или на поле соперника, зрители Высшей лиги смогут посмотреть 30 матчей.

В Первой лиге чемпионата Казахстана под названием "Дүбірлі дода" сыграют 14 команд, занявшие 7-20 места в прошлогоднем первенстве страны.

Соревнование состоит из четырех туров. Все команды-участницы будут играть друг с другом за очки. Победители Высшей и Первой лиг определят сильнейшего на турнире "Ұлы дода", который пройдет в преддверии Дня Республики.

Казахстанские теннисисты отметились на двух "Челленджерах"

В Германии и США стартовали турниры ATP из серии "Челленджер", с участием членов сборной Казахстана по теннису – Тимофея Скатова и Михаила Кукушкина, которые одержали первые победы на данных соревнованиях.

Второй номер сборной Казахстана Тимофей Скатов, который выступает на грунтовых кортах немецкого Хелибронна, сумел на старте переиграть известного теннисиста из Боснии и Герцеговины – Дамира Джумура (№174 АТР). Для своего успеха североказахстанец затратил два сета – 7:5, 6:1. За выход в четвертьфинал Тимофей встретится со вторым сеяным, испанцем Хауме Муньяром (№81).

На хардовый турнир в американском Тайлере, с призовым фондом 80 000 долларов, заявились трое представителей Казахстана. И двое из них уже встретились в первом круге, где опытный Михаил Кукушкин одолел своего соотечественника Дениса Евсеева – 7:6, 6:2.

Самому большому крокодилу в мире исполнилось 120 лет

5,5-метровый крокодил по кличке Кассиус отметил свой 120-й день рождения. Кассиус проживает в австралийском Квинсленде в крокодиловом парке Marineland. Кассиуса поймали в реке Финнисс на севере Австралии в 1984 году. Ученые схватили рептилию после жалоб жителей на то, что он съедает крупный рогатый скот.

Один из ученых, участвовавших в его поимке, вспомнил, что тогда его рост составлял 4,9 метров.