Двух парней из Алматы спасли на Капшагае

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Вечером 5 июня при патрулировании городского пляжа в 40 метрах от берега были замечены двое парней 2002 года, которые отплыли от берега и не могли добраться до суши. Об этом Zakon.kz рассказали в ДЧС Алматинской области.

Отмечено, что силами оперативно-спасательного отряда Конаева молодые люди были доставлены на берег. В спасательной операции была задействована группа из четырех спасателей на двух плавсредствах. Спасенные в медицинской помощи не нуждаются. ДЧС Алматинской области напоминает правила безопасности на воде: не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;

нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;

купаться в специально отведенных для этого местах;

не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам;

не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела до образования "гусиной кожи";

нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;

категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;

ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. Кроме того, даже слабый ветер способен унести их далеко от берега. Читайте также Двое погибли в страшном ДТП на трассе в Акмолинской области Стало известно, что горело в паркинге столичного ЖК Врач из Казахстана спас жизнь человеку в России

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