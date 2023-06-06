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Двух парней из Алматы спасли на Капшагае

Двух парней из Алматы спасли на Капшагае Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вечером 5 июня при патрулировании городского пляжа в 40 метрах от берега были замечены двое парней 2002 года, которые отплыли от берега и не могли добраться до суши. Об этом Zakon.kz рассказали в ДЧС Алматинской области.

Отмечено, что силами оперативно-спасательного отряда Конаева молодые люди были доставлены на берег.

В спасательной операции была задействована группа из четырех спасателей на двух плавсредствах. Спасенные в медицинской помощи не нуждаются.

ДЧС Алматинской области напоминает правила безопасности на воде:

  • не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;
  • нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;
  • не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • купаться в специально отведенных для этого местах;
  • не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам;
  • не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
  • нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела до образования "гусиной кожи";
  • нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;
  • категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;
  • ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. Кроме того, даже слабый ветер способен унести их далеко от берега.

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