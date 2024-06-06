Двух тонущих мужчин вытащили из воды спасатели Актау

Фото: pixabay

6 июня спасатели оперативного спасательного отряда ДЧС г. Актау на лодке спасли двоих тонущих мужчин, которые заплыли в районе водоканала Шора на расстояние 350 м и не могли самостоятельно добраться до берега, сообщает Zakon.kz.

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