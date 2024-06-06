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Двух тонущих мужчин вытащили из воды спасатели Актау

двух тонущих мужчин вытащили из воды спасатели Актау, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 01:54 Фото: pixabay
6 июня спасатели оперативного спасательного отряда ДЧС г. Актау на лодке спасли двоих тонущих мужчин, которые заплыли в районе водоканала Шора на расстояние 350 м и не могли самостоятельно добраться до берега, сообщает Zakon.kz.

Спасатели до приезда медиков оказали первую помощь одному из пострадавших.

По словам старшего офицера Управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Бектаса Муратова, второй спасенный в медицинской помощи не нуждался.

МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Ранее сообщалось, что поездка на катамаране для трех акмолинцев едва не обернулась трагедией.

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Елена Беляева
МЧС РК Актау Мангистауская область 2024 год
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