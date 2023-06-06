Закон о повышении потолка госдолга США подписан: надолго ли хватит оптимизма фондовым рынкам

Некоторые инвесторы все больше опасаются того, что рост рынка в значительной степени стал определяться успехами небольшой горстки крупнейших акций, в то время как остальная часть рынка топчется на месте, сообщает Zakon.kz

Байдену все же удалось договориться с Палатой представителей Конгресса Соединенных штатов о повышении потолка звездно-полосатого госдолга, после чего основные индексы американских фондовых площадок рванули вверх. В минувшую субботу 3 июня президент США подписал соответствующий закон, согласно которому до начала 2025 года действие лимита приостанавливается, а 2 января он будет увеличен, о чем сообщается в выпущенном релизе пресс-службы Белого дома.

Хотя еще в середине мая переговоры спикера Палаты представителей США Кевина Мак-Карти с президентом страны Джо Байденом закончились безрезультатно, что повергло рынки в уныние. К тому же масла в огонь подлили президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявивший, что хотел бы увидеть еще два повышения базовой процентной ставки в этом году.

Удастся ли избежать рецессии экономики США

Отметим, что принятие решения по увеличению потолка госдолга было вопросом времени – дефолта не хотели ни республиканцы, ни демократы. Просто надо было прийти к какому-то компромиссу.

Еще 24 мая JPMorgan заявил, что наиболее вероятным результатом противостояния с потолком долга все же станет сделка по его поднятию еще до того, как у США закончатся деньги.

Другой вопрос, чего ждать экономике США и какая дальше будет "погода" на рынках.

И хотя в пятницу рынки выросли на 1,1% – 2,1% в ожидании подписания закона Байденом, инвесторы все же остаются осторожными, несмотря на рост акций технологических компаний. Как пишет экономический обозреватель investing.com Норин Берк, в этой связи стоит отметить, что рост рынка в значительной степени стал определяться успехами небольшой горстки крупнейших акций, в то время как остальная часть рынка топчется на месте.

В 2023 году технологический индекс Nasdaq 100 вырос на 33%, а базовый индекс S&P 500 вырос на 11,5% за год и в настоящее время находится на 10-месячном максимуме.

Совокупный вес пяти акций – Apple, Microsoft, материнской компании Google Alphabet, Amazon и Nvidia сейчас составляет 25% рыночной стоимости S&P 500, а шумиха вокруг достижений в области искусственного интеллекта подогревает надежды на значительный рост в будущем.

Ралли, сосредоточенное в горстке акций, вызывает вопросы о здоровье более широкого рынка и рискует вызвать волатильность, если инвесторы откажутся от этих акций.

А вот стратеги инвестиционного банка Morgan Stanley во главе с Эндрю Шитсом считают, что корпоративные прибыли компаний упадут в 2023 году на 16%. Это затормозит ралли на американском рынке акций и приведет к снижению индекса широкого рынка S&P 500 до 3 900 пунктов к концу года, что почти на 9% ниже по сравнению с закрытием пятницы, пишет Bloomberg.

"Мы считаем, что в настоящее время существует риск снижения доходов в США. Несмотря на то, что давление на оценки акций в течение следующих трех месяцев, вероятно, будет оказывать ухудшение ситуации с ликвидностью, мы также ожидаем разочаровывающей прибыли на акцию (EPS) по мере замедления роста выручки и дальнейшего сокращения маржи ". Аналитики Morgan Stanley

Это один из самых "медвежьих" прогнозов из тех, которые отслеживает Bloomberg. И он контрастирует с "бычьими" прогнозами таких компаний, как Goldman Sachs Group Inc., которые ожидают умеренного роста. В Morgan Stanley ожидают, что прибыль S&P 500 на акцию составит 185 долларов против консенсуса в 206 долларов.

Будет ли рецессия в США? Еще в начале мая агентство Bloomberg написало, что по мнению американского миллиардера, основателя инвестиционного фонда Duquesne Capital Стэнли Дракенмиллера, экономика США балансирует на грани рецессии. Он предсказал "жесткую посадку", означающую рост числа банкротств и уровня безработицы, превышающий 5%. Спад американской экономики может произойти уже в текущем квартале, считает инвестор.

Как завершилась прошлая неделя на рынках

В пятницу, накануне подписания закона о повышении потолка госдолга США, фондовые индексы на Wall Street выросли после отчета по рынку труда, показавшим замедление роста заработной платы в мае, что усилило ставки на то, что Федеральная резервная система приостановит повышение процентной ставки в этом месяце, а также на энтузиазме инвесторов по поводу предотвращения катастрофического дефолта в США.

Отчет Министерства труда США показал, что уровень безработицы в мае составил 3,7% против прогноза 3,5%, в то время как средняя почасовая заработная плата составила 0,3% по сравнению с 0,4% в апреле.

Количество рабочих мест вне сферы сельского хозяйства увеличилось на 339 тыс. против ожидаемых 190 тыс. Все это отражает успех ФРС в борьбе с инфляцией, при которой на рынке труда сохраняется устойчивость. Эти данные служат еще одним доказательством того, что ФРС действительно продвинулась на пути к достижению своей цели.

Отчет принес облегчение инвесторам, которые теперь ожидают, что ФРС не будет повышать процентную ставку в этом месяце впервые после начала ужесточения политики более года назад.

Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на +701,19 пункта (+2,1%) и составил 33 762,76 пункта. Лидерами роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции 3M Co. и Caterpillar Inc., подорожавшие более чем на 8%. Все 30 компаний, входящих в индекс, закрылись в плюсе, кроме бумаг Verizon.

Фото: Google Финансы

Standard & Poor's 500 повысился на +61,35 пункта (+1,5%) - до 4 282,37 пункта.

Фото: Google Финансы

Nasdaq Composite вырос на +139,78 пункта (+1,1%) и составил 13 240,77 пункта.

Фото: Google Финансы

За неделю Dow Jones вырос на +669,42 пункта или на +2,02%. S&P 500 стал дороже на +76,92 пункта или на +1,83%. Nasdaq Composite поднялся на +265,08 пункта или на +2,04%.

Однако уже в понедельник рынки продемонстрировали негативную динамику. Американские фондовые индексы завершили снижением на слабой статистике и фиксации прибыли после существенного подъема рынка в конце прошлой недели.

Dow Jones Industrial Average опустился на -199,9 пункта (-0,6%) и составил 33 562,86 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Intel Corp., подешевевшие на 4,6%, и 3M Co. - на 4,4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на -8,58 пункта (-0,2%) - до 4 273,79 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов потерял -11,34 пункта (-0,1%) и завершил сессию на отметке 13 229,43 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, согласно данным Института управления поставками. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51,8 пункта.

Мнения экспертов, как мы отмечали выше, разделяются от откровенно "медвежьего" рынка до позитивно "бычьего". Ситуация более или менее прояснится к середине – концу июня. Напомним, 13 – 14 июня пройдет очередное заседание ФРС. Ну, а в июле компании начнут отчитываться за II квартал. Так что сейчас рынок достаточно волатилен и проводить сделки на нем нужно с большой осторожностью. Особенно, это касается сектора Big Tech. С начала этого года акции таких крупных технологических компаний, как Meta и Nvidia росли огромными темпами, подчас даже превышая 100%, что усилило доминирование Big Tech в S&P 500, пишет Business Insider.

Однако в такой сильной концентрации высоких технологий в эталонном индексе может скрываться его уязвимость перед сильной волатильностью, тем более что в истории американского фондового рынка еще никогда раньше не было подобного прецедента, когда небольшая группа компаний из одной отрасли имела бы такое влияние на весь рынок.

Уязвимость же в том, что акции одной и той же отрасли могут столкнуться с рядом неблагоприятных макроэкономических факторов: повышение процентной ставки ФРС, что часто бьет по ним сильнее, чем по акциям других компаний, потому что они больше зависят от заемных денежных средств. Во вторник на премаркете рынок ищет направление движения, находясь между слабыми плюсом и минусом.