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В Казахстане планируют развивать систему управления водными ресурсами

В Казахстане планируют разививать систему управления водными ресурсами Фото: Zakon.kz
В Минэкологии и природных ресурсов разработали Концепцию развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2023-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Из анализа текущей ситуации следует, что водные ресурсы Казахстана ограничены по сравнению с другими государствами. По объемам пресной воды из возобновляемых источников на душу населения Казахстан обходит некоторые аграрные и промышленные страны, например, Индию и Китай, но уступает таким странам, как Россия, Бразилия и Канада.

Общий объем возобновляемых водных ресурсов в млн м3 на душу населения: Индия – 1,5, Китай – 2,1, Казахстан – 6, Россия – 31,4, Бразилия – 41,1,Канада – 83,2.

Вместе с тем отмечается сокращение стока местных рек во всех бассейнах рек, кроме Балхаш-Алакольского и Тобыл-Торгайского бассейна.

Наиболее зависимыми от притока воды с сопредельных территорий являются южный, юго-восточный и западный регионы страны (Арало-Сырдарьинский, Балхаш-Алакольский, Шу-Таласский и Жайык-Каспийский водохозяйственные бассейны).

На территории Казахстана имеется 4 416 месторождений (5 384 участка) с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод объемом 43 120,56 тыс. м3/сутки.

Прогнозные запасы составляют порядка 40 км3/год.

В концепции указывается, что с целью обеспечения питьевой водой проведены поисково-разведочные работы для большинства сел по всей республике.

В документе отмечается, что помимо напряженной водохозяйственной ситуации существует проблема качественного состояния основных рек бассейна.

Так, согласно классификации, река Нура относится к четвертому классу, а река Кара-Кенгир к пятому классу, что требует принятия мер по сокращению поступления в них загрязняющих веществ. К основным загрязняющим веществам в данных реках относятся магний, фосфор общий, аммоний. В реке Есиль основными загрязняющими веществами являются фенолы, взвешенные вещества, магний.

В Арало-Сырдарьинском и Шу-Таласском речных водохозяйственных бассейнах наблюдается очень высокая нагрузка на водные ресурсы. Кроме того, почти 90% ресурсов речного стока в Арало-Сырдарьинском речном водохозяйственном бассейне поступает из сопредельных стран Центральной Азии, а в Шу-Таласском речном водохозяйственном бассейне 75% стока рек формируется на территории Кыргызской Республики.

"Имеющиеся водные ресурсы не покрывают потребности населения и отраслей экономики, что становится критическим фактором дальнейшего социально-экономического развития Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей", - говорится в концепции.

В Арало-Сырдарьинском речном водохозяйственном бассейне доля водозабора на нужды сельского хозяйства составляет 98%, так как в данном бассейне расположены более 60% орошаемых площадей страны (Туркестанская и Кызылординская области). На этих площадях выращиваются наиболее влагоемкие сельскохозяйственные культуры, такие как рис и хлопчатник. В среднем при подаче воды на регулярное орошение сельскохозяйственных культур потери составляют 1,7 км3 от общего водозабора.

Указывается, что помимо неэффективного водопользования и трансграничной зависимости наблюдается нарушение экологического состояния реки Сырдарья.

"В большом количестве такие загрязняющие вещества как нефтепродукты, фенолы и азотистые соединения поступают с транзитным стоком реки Сырдарья с территории Узбекистана. Также река Сырдарья на всем протяжении продолжает загрязняться пестицидами, используемыми в сельском хозяйстве", - говорится в документе.

Специалисты также указывают, что анализ водохозяйственной обстановки в разрезе речных водохозяйственных бассейнов показывает, что рассчитывать на имеющиеся свободные ресурсы речного стока не представляется возможным, в связи с крайне неравномерным распределением речных водных ресурсов по территории страны. Это обуславливает нестабильность и неравномерность водообеспеченности водохозяйственных бассейнов и отраслей экономики.

По предварительным оценкам, прогнозный водохозяйственный баланс на перспективу до 2029 года показывает сокращение внутренних ресурсов речного стока с 102,3 до 99,4 км3, за счет сокращения притока с территории сопредельных стран с 51,5 до 46,5 км3.

Основными факторами нерационального использования водных ресурсов являются:

  • применение устаревших водоемких производственных технологий;
  • высокий уровень потерь воды при транспортировке;
  • недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами учета;
  • отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.

На фоне прогнозных значений уменьшения ресурсов речного стока (трансграничного и местного) имеется проблема расточительного водопользования, особенно в сельском хозяйстве.

Как считают в Минэкологии, учитывая возможную тенденцию сокращения трансграничного стока до 2029 года, развитие трансграничного сотрудничества должно стать одним из ключевых аспектом государственной политики в сфере водных отношений.

"Дальнейшее развитие трансграничного сотрудничества требует создания новой и совершенствование существующей двухсторонней и многосторонней договорной базы о совместном использовании и охране трансграничных водотоков с сопредельными государствами", - говорится в концепции.

Что предлагается?

В концепции представлено видение развития водной отрасли Казахстана, в частности, создание развитой системы управления водными ресурсами, при которой будут решены вопросы сохранения и рационального использования водных ресурсов для здоровья и благополучия граждан республики, обеспечения баланса потребности отраслей экономики и окружающей среды.

Политика развития сосредоточится на следующем:

  • модернизация и развитие водохозяйственной инфраструктуры обеспечит снижение непродуктивных потерь при ранспортировке воде, улучшит мелиоративное состояние орошаемых земель, а также повысит техническое состояние гидротехнических сооружений для гарантированного водооспечения отраслей экономики и снижения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций;
  • новая тарифная политика должна обеспечить возмещение затрат на содержание водохозяйственной инфрастурктуры в надлежащем состоянии и обеспечить получение дохода от деятельности по подаче воды, что в последствии приведет в привлечению инвестиций в водное хозяйство;
  • повышение эффективности использования водных ресурсов направлено на рациональное использование имеющихся водных ресурсов, что позволит создать предпосылку для перехода с "управления ресурсом" на "управление спросом", основным принципом которого является использование меньшего количества воды для удовлетворения одних и тех же потребностей, в том числе с активным внедрением водосберегающих технологий;
  • совершенствование информационно-аналитического обеспечения системы управления водными ресурсами обеспечит создание системы сбора и анализа данных, разработки прогнозов и документов планирования с экологически, экономически и политически обоснованными планами реагирования на вызовы и угрозы водной безопасности с учетом научного обоснования;
  • улучшение экологической обстановки обеспечит сохранение и восстановление водных экосистем для обеспечения среды проживания человека и окружающей среды, а также повышение водноресурсного потенциала страны для различных видов экономической деятельности;
  • развитие трансграничного cсотрудничества обеспечит совершенствование управления трансграничными водными объектами с учетом интересов страны, позволит добиться усиления роли Республики Казахстан в решении глобальных проблем в области охраны и использования водных ресурсов путем активизации участия в деятельности международных организаций, занимающихся проблемами водопользования;
  • совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение научно-методической документацией направлено на законодательное регулирование сохранения водноресурсного потенциала страны, основ управления и требования к охране и использования водным фондом, водосбережения, экономического механизма регулирования, межгосударственного сотрудничества по трансграничным водотокам, предотвращения вредного воздействия как основы водной безопасности;
  • кадровое обеспечение и материально-техническое оснащение будет способствовать повышению подготовки и привлечению высококвалифицированных кадров, развитию науки и обеспечению современной учебной, лабораторной материально-технической базы.

С учетом анализа текущей ситуации, международного опыта, видения развития системы управления водными ресурсами республики на 2023 – 2029 годы и основных принципов для достижения поставленных целей предполагаются следующие подходы:

1. Модернизация и развитие водохозяйственной инфраструктуры

В целях обеспечения бесперебойной подачи воды водопользователям и поддержания водохозяйственной инфраструктуры в надлежащем состоянии будет:

  • проводится многофакторное обследование водохозяйственных объектов и разработка декларации их безопасности;
  • реконструкция оросительных каналов;
  • строительство новых и реконструкция аварийных водохранилищ;
  • пересмотрена тарифная политика;
  • проведена инвентаризация, реконструкция и строительство водопойных сооружений на пастбищных угодьях;
  • проведена реконструкция и модернизация канала им. К.Сатпаева;
  • реализованы мероприятия по гарантированному обеспечению водой города Астаны.

2. Повышение эффективности использования водных ресурсов

Для поддержания объема располагаемых водных ресурсов на экологически и экономически оптимальном уровне будут предусмотрены меры по:

  • субсидированию внедрения водосберегающих технологий;
  • снижению площадей водоемких сельскохозяйственных культур;
  • разработке справочника водосберегающих технологий полива;
  • разработке новых механизмов установления лимитов водопользования;
  • разработке системы комплексного использования поверхностных, грунтовых и коллекторно-дренажных вод для повышения водообеспеченности орошаемых территорий;
  • пересмотру режимов работы крупных водохранилищ на трансграничных реках.

3. Совершенствование информационно-аналитического обеспечения системы управления водными ресурсами:

В целях развития системы учета и прогноза водно-ресурсного потенциала Казахстана, совершенствования информационных систем управления водными ресурсами и планирования предусматривается:

  • разработать новые модули мониторинга и оценки водных ресурсов Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами;
  • провести цифровизацию водоучета оросительных каналов РГП на ПХВ "Казводхоз", а также процессов по учету, контролю и мониторингу водных ресурсов на гидротехнических сооружениях;
  • создать геоинформационный сервис моделирования и прогноза паводков для отдельных участков рек Есиль, Нура, Ертис;
  • провести систематизацию проблем объектов инфраструктуры водохозяйственного комплекса Казахстана с использованием ГИС-технологий;
  • провести комплекс научно-аналитических работ по оценке водных ресурсов, разработке принципов и походов к принятию решений в системе управления.
  • построить новые гидрологические посты и создать высокогорные снегомерные маршруты;
  • организовать проведение государственного мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов.

4. Улучшение экологической обстановки

Сохранения и восстановления природных водных объектов будет обеспечиваться путем:

  • внедрения автоматизированной системы мониторинга сбросов;
  • снижения объёмов сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; за счет строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений;
  • разработки и внедрения рациональных схем очистки и использования сточных вод, а также систем оборотного водоснабжения;
  • разработки программ реабилитации малых рек;
  • очистки рек и озер;
  • комплекса мер по восстановлению Северного Аральского моря" и дельты реки Сырдарья;
  • проведения природоохранных попусков;
  • ликвидации бесхозных самоизливающихся гидрогеологических скважин.

5. Развитие трансграничного сотрудничества

Для развития межгосударственных водных отношений будут:

  • пописаны соглашения по трансграничным водным объектам с КНР, Узбекистаном и Кыргызстаном;
  • проведены методологические и научно-аналитические работы для обеспечения переговорного процесса.

6. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение научно-методической документацией

Совершенствование водного законодательства в соответствии с современными правовыми, экономическими, а также экологическими отношениями в стране будет обеспечено за счет:

  • разработки нового Водного кодекса РК;
  • обновление бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов;
  • включения комплексных научно-исследовательских, аналитических и конструкторских работ в части учета водных ресурсов, разработки инновационных путей водосбережения и повышения водообеспеченности страны в перечень работ, осуществляемых ТОО "КазНИИВХ" по государственному заданию;
  • обновления укрупненных норм водопотребления и водоотведения;
  • разработки стандартов качества поверхностных водных объектов.

7. Кадровое обеспечение в водной сфере

Повышение кадрового потенциала водной сферы, улучшение подготовки высококвалифицированных кадров будут реализованы меры по:

  • утверждению программы развития базового вуза подготовки востребованных специалистов в водной отрасли;
  • обновлению образовательных программ с включением инновационных дисциплин;
  • увеличению количества государственных образовательных грантов для получения высшего образования по востребованным дисциплинам;
  • модернизация оборудования и инфраструктуры лабораторий ТОО "КазНИИВХ";
  • увеличению штатной численности и улучшению материально-технического оснащения Комитета по водным ресурсам и бассейновых инспекций.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 июня.

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