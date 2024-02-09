В Казахстане утвердили концепцию развития системы управления водными ресурсами на пять лет
Концепция предусматривает создание развитой системы управления водными ресурсами, при которой будут решены вопросы их сохранения и рационального использования для здоровья и благополучия граждан республики, обеспечения баланса потребности отраслей экономики и окружающей среды.
По гидрографическому принципу территория Республики Казахстан поделена на восемь водохозяйственных бассейнов: Арало-Сырдарьинский, Балхаш-Алакольский, Ертисский, Есильский, Жайык-Каспийский, Нура-Сарысуский, Тобыл-Торгайский и Шу-Таласский.
Основной объем водных ресурсов обеспечивают поверхностные воды в среднегодовом объеме 102,3 км3. Из них 49,6 % сформированы локально, остальные 50,4% сформированы благодаря притоку трансграничных рек из Китая, Узбекистана, России и Кыргызстана.
Как отмечается в документе, по индексу зависимости от притока трансграничных рек с территории соседних стран Казахстан стоит в одном ряду с такими странами, как Израиль и Португалия. Это значительно увеличивает значимость урегулирования трансграничных перетоков для решения существующих и потенциальных водных проблем страны.
Водные ресурсы рек определяют уровень обеспеченности водой во всех секторах экономики и водной безопасности страны в целом.
В концепции указывается, что на 1 марта 2023 года среднемноголетний речной сток на территории Казахстана уменьшился на 12,5 км3 по сравнению с 1960 годом. Из них 9,0 км3, или 72% от всего объема сокращения, приходится на долю местных рек, а на долю трансграничных рек – 3,5 км3, или 28%.
Сокращение стока местных рек произошло во всех бассейнах, кроме Балхаш-Алакольского и Тобыл-Торгайского.
При этом ситуация с обеспеченностью ресурсами поверхностных вод по отдельным регионам республики существенно различается.
Наиболее обеспечены собственными ресурсами поверхностных вод юго-восточный и восточный регионы страны (Ертисский и Балхаш-Алакольский водохозяйственные бассейны). Наименее обеспечен Центральный Казахстан (Нура-Сарысуский водохозяйственный бассейн).
Наиболее зависимыми от притока воды с территорий сопредельных стран являются Южный, Юго-Восточный и Западный регионы страны (Арало-Сырдарьинский, Балхаш-Алакольский, Шу-Таласский и Жайык-Каспийский водохозяйственные бассейны).
Особый статус при использовании водных ресурсов имеет экологический спрос природно-хозяйственных систем, так как в его долю приходится почти половина формируемого объема стока.
Вместе с тем указывается, что в Казахстане очень остро стоит проблема использования подземных вод. По данным на 2023 год, на территории страны имеется 4416 месторождений (5384 участка) с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод объемом 43120,56 тыс. м3/сут.
Прогнозные запасы составляют порядка 40 км3/год.
По целевому назначению эксплуатационные запасы подразделяются:
- для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) – 13882,66 тыс. м3/сут (3692 месторождения, 4288 участков);
- для производственно-технического водоснабжения (ПТВ), здесь же учтены дренажные воды (ДВ) – 1932,6 тыс. м3/сут (377 месторождений, 407 участков);
- для орошения земель (ОРЗ) – 17384,91 тыс. м3/сут (155 месторождений, 287 участков);
- для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения (ХПВ и ПТВ) – 3047,23 тыс. м3/сут (164 месторождения, 314 участков);
- для хозяйственно-питьевого водоснабжения совместно с орошением земель (ХПВ и ОРЗ) - 4951,94 тыс. м3/сут (18 месторождений, 78 участков);
- хозяйственно-питьевые воды, производственно-технические воды и для орошения земель (ХПВ, ПТВ, ОРЗ) – 725,0 тыс. м3/сут (1 месторождение);
- хозяйственно-питьевые воды, орошение земель, запасы для возмещения ущерба родниковому стоку (ХПВ, ОРЗ, *ХПВ) – 1109,7 тыс. м3/сут (1 месторождение, 3 участка).
Распределение подземных водных ресурсов по территории Казахстана крайне неравномерно. Около 68% от общей величины ресурсов подземных вод Казахстана с минерализацией до 1 г/л сосредоточены в Южном регионе (Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области).
Актюбинская область является надежно обеспеченной запасами подземных вод хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская области относятся к частично обеспеченным районам, а Атырауская, Мангистауская, Северо-Казахстанская области относятся к недостаточно обеспеченным районам.
Разработчики документа отмечают, что настало время обновить эти материалы, провести масштабные гидрогеологические съемки с уточнением запасов подземных вод, ареалы распространения подземных водных пластов, их мощности и координат месторождений в разрезе областей и речных бассейнов.
Основными факторами нерационального использования водных ресурсов являются:
- применение устаревших водоемких производственных технологий (способов орошения);
- высокий уровень потерь воды при транспортировке по земляным каналам;
- недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами учета воды;
- отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.
На фоне прогнозных значений уменьшения ресурсов речного стока (трансграничного и местного) отмечается проблема расточительного водопользования, особенно в сельском хозяйстве.
Также в концепции указывается на зависимость от притока трансграничных рек.
"Из-за географических особенностей семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана трансграничные, вследствие чего Казахстан в значительной степени зависит от водохозяйственной политики сопредельных стран (Китайская Народная Республика, Российская Федерация и страны Центральной Азии)", – говорится в документе.
В этом отношении наиболее уязвимы Арало-Сырдарьинский (91%), Жайык-Каспийский (82%), Шу-Таласский (74%), Балхаш-Алакольский (48%) водохозяйственные бассейны, наименее - Тобыл-Торгайский (12%) и Ертисский (20%) водохозяйственные бассейны.
Развитие водной отрасли
Видение развития водной отрасли Казахстана – это создание развитой системы управления водными ресурсами, при которой будут решены вопросы сохранения и рационального использования водных ресурсов для здоровья и благополучия граждан республики, обеспечения баланса потребности отраслей экономики и окружающей среды.
Как ожидается, в результате реализации Концепции к 2030 году будут уменьшены непродуктивные потери при транспортировке воды, развита система гидрогеолого-мелиоративного мониторинга для улучшения состояния орошаемых земель, а также повышено техническое состояние гидротехнических сооружений для гарантированного водообеспечения отраслей экономики и снижения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.
Внедрение водосберегающих технологий орошения позволит сэкономить 20-30% оросительной воды, что позволит ввести дополнительные площади орошения, а также увеличить продуктивность использования водных ресурсов в 2,0-2,5 раза.
Увеличение объема использования очищенных сточных вод позволит снизить антропогенную нагрузку на водные объекты.
За счет рационального использования имеющихся водных ресурсов, в том числе активного внедрения водосберегающих технологий орошения, будут созданы предпосылки для перехода с "управления ресурсом" на "управление спросом", основным принципом которого является использование меньшего количества воды для удовлетворения одних и тех же потребностей.
Для совершенствования системы государственного управления водными ресурсами будут:
- восстановлена система ведения государственного мониторинга подземных вод;
- обеспечено создание системы сбора и анализа данных, разработки прогнозов и документов планирования с экологически, экономически и политически обоснованными планами реагирования на вызовы и угрозы водной безопасности с учетом научного обоснования.
За счет рационального использования имеющихся водных ресурсов, в том числе активного внедрения водосберегающих технологий орошения, будут:
- созданы предпосылки для перехода с "управления ресурсом" на "управление спросом", основным принципом которого является использование меньшего количества воды для удовлетворения одних и тех же потребностей;
- обеспечены сохранение и восстановление водных экосистем для улучшения среды проживания человека и окружающей среды.
Кроме того, предусмотрено законодательное регулирование сохранения водно-ресурсного потенциала, которое страны создаст устойчивые основы управления и требования к охране и использованию водного фонда, водосбережения, экономическому механизму регулирования, межгосударственному сотрудничеству по трансграничным водотокам, предотвращению вредного воздействия как основы водной безопасности.
Также ожидается, что кадровый и научный потенциал водной отрасли будет повышен за счет улучшения подготовки и привлечения высококвалифицированных кадров, повышения заработной платы, социального обеспечения молодых специалистов (обеспечение арендным жильем, единовременные выплаты, подъемные, обеспечение жильем или ежемесячными жилищными выплатами), развития науки и обеспечения современной учебной, лабораторной, материально-технической базой.
В целом, ожидается:
- снижение потерь воды до 690 млн м3 в год за счет реконструкции и ремонтно-восстановительных работ 14450 км оросительной сети;
- введение в эксплуатацию 20 новых водохранилищ и реконструкция 15 действующих водохранилищ;
- создание информационно-аналитического центра водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов и ирригации;
- создание национальной гидрогеологической службы в форме некоммерческого акционерного общества при Министерстве водных ресурсов и ирригации;
- проведение цифровизации и автоматизации водоучета на магистральных и межхозяйственных оросительных каналах;
- создание собственного производства водосберегающих технологий орошения, водоизмерительных приборов и установок;
- развитие цифрового геосервиса по моделированию и прогнозу паводков;
- развитие интерактивной геоинформационной платформы по водным ресурсам РК hydro.gov.kz;
- подписание 3-х соглашений между РК и сопредельными странами в области совместного управления и использования трансграничных водных объектов.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что разработан Национальный план развития Казахстана до 2029 года.