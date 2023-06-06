В Казахстане появится новый технический университет

Министерство науки и высшего образования подготовило проект постановления правительства "О создании некоммерческого акционерного общества "Технический университет Улытау", сообщает Zakon.kz.

"Создать Некоммерческое акционерное общество "Технический университет Улытау" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Определить основным предметом деятельности общества предоставление образовательных услуг в сфере технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского, дополнительного образования", - говорится в документе.

Университет будет функционировать в городе Жезказгане.

Для формирования установного капитала НАО будет выделено из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год, 500 миллионов тенге.

"Создание государственного технического университета в городе Жезказган и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и послевузовского образования и занятие научной или научно-технической деятельностью", - говорится в пояснительной записке.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 19 июня.