Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау зоозащитники вылечили проткнутую арматурой собаку

В Атырау зоозащитники вылечили проткнутую арматурой собаку Фото: pixabay
Пес, которого нашли с торчащей из бедра арматурой в одном из микрорайонов, полностью выздоровел, сообщает Zakon.kz.

Зоозащитники Атырау рассказали, что пострадавшую собаку вылечили и сейчас пес готов к переезду в новую семью, если таковая найдется. Об этом пишет Мой город.

"Сейчас уже всё хорошо. Собачка прекрасно себя чувствует. Очень хорошо ходит на поводке, ладит. Прекрасно воспитана, очень адекватна к людям, к кошкам, к другим собакам". Мамучар Карлович, кинолог и зоозащитник

Собаку, истекающую кровью, с торчащей из бедра арматурой нашли в траве у одной из школ Атырау местные волонтеры 18 мая. Зоозащитники рассказали, что у собаки открытая рана правого бедра с двух сторон, задеты соответственно мышцы, связки и кость. Животное потеряло много крови и сильно ослабло.

По версии волонтеров, пса насадили на арматуру от заземления. Однако в полиции позднее сообщили, что собака сама упала на металлический штырь.

Читайте также

В Казахстане появится новый технический университет

Казахстанцев рассмешила лопата, закатанная в асфальт

В Жетысуской области акима наказали за нецензурную брань

Мария Мельникова
Атырау Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Аким области Абай о дороге на Алаколь: можно летать на самолете
Аким области Абай о дороге на Алаколь: Можно летать на самолете
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Токсичная вейп-индустрия отправляет мозг политикам – Джамиля Садыкова
Джамиля Садыкова: Токсичная вейп-индустрия отравляет мозг политикам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления