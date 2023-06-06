В Атырау зоозащитники вылечили проткнутую арматурой собаку

Пес, которого нашли с торчащей из бедра арматурой в одном из микрорайонов, полностью выздоровел, сообщает Zakon.kz.

Зоозащитники Атырау рассказали, что пострадавшую собаку вылечили и сейчас пес готов к переезду в новую семью, если таковая найдется. Об этом пишет Мой город.

"Сейчас уже всё хорошо. Собачка прекрасно себя чувствует. Очень хорошо ходит на поводке, ладит. Прекрасно воспитана, очень адекватна к людям, к кошкам, к другим собакам". Мамучар Карлович, кинолог и зоозащитник

Собаку, истекающую кровью, с торчащей из бедра арматурой нашли в траве у одной из школ Атырау местные волонтеры 18 мая. Зоозащитники рассказали, что у собаки открытая рана правого бедра с двух сторон, задеты соответственно мышцы, связки и кость. Животное потеряло много крови и сильно ослабло.

По версии волонтеров, пса насадили на арматуру от заземления. Однако в полиции позднее сообщили, что собака сама упала на металлический штырь.