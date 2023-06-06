Скончался поэт Койшыгул Жылкышиев
Фото: Атырау акындары
Заслуженный деятель Казахстана и поэт Койшыгул Жылкышиев скончался в Атырау в возрасте 75 лет, сообщает Zakon.kz.
О кончине поэта сообщила поэтесса Алия Даулетбаева на своей страничке в Facebook.
"Ушел из жизни яркая личность атырауской культуры... Это жизнь... Вы оберегали нас... И наши шалости всегда прощали". Поэтесса
Койшыгул Жылкышиев родился 24 октября 1948 года в селе Жаманкудук местности Жарсуат Атырауской области. В 1975 году окончил факультет журналистики КазГУ. Работал в Министерстве культуры Казахской ССР, в сфере телевидения, президентом общественного благотворительного фонда "Онерпаз".
В последние годы Койшыгул Жылкышиев занимал должность директора Атыруского областного филиала Союза писателей.
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