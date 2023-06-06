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Скончался поэт Койшыгул Жылкышиев

Скончался поэт Койшыгул Жылкышиев Фото: Атырау акындары
Заслуженный деятель Казахстана и поэт Койшыгул Жылкышиев скончался в Атырау в возрасте 75 лет, сообщает Zakon.kz.

О кончине поэта сообщила поэтесса Алия Даулетбаева на своей страничке в Facebook.

"Ушел из жизни яркая личность атырауской культуры... Это жизнь... Вы оберегали нас... И наши шалости всегда прощали". Поэтесса

Койшыгул Жылкышиев родился 24 октября 1948 года в селе Жаманкудук местности Жарсуат Атырауской области. В 1975 году окончил факультет журналистики КазГУ. Работал в Министерстве культуры Казахской ССР, в сфере телевидения, президентом общественного благотворительного фонда "Онерпаз".

В последние годы Койшыгул Жылкышиев занимал должность директора Атыруского областного филиала Союза писателей.

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