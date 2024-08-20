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Ушел из жизни заслуженный врач Казахстана и госдеятель Каршыга Кулмуканов

заслуженный врач, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 18:19 Фото: pixabay
В возрасте 75 лет ушел из жизни заслуженный врач Казахстана и государственный деятель Каршыга Кулмуканов, сообщает Zakon.kz.

Каршыга Какешович окончил Целиноградский государственный медицинский институт, факультет – "Лечебное дело", "врач-хирург", а также Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, факультет – "Экономика и менеджмент", "экономист-менеджер".

Кулмуканов владел тремя языками – казахским, русским и английским.

Стажировался в США, Великобритании и Израиле.

В разное время он работал начальником Управления медицинских услуг в Астане, директором отделения Центра по оплате медицинских услуг, Акмолинского отделения фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) при правительстве РК, преподавал в Медицинском университете. Кроме того, он был депутатом городского маслихата Астаны.

В последние годы он являлся исполнительным директором ОИП и ЮЛ "Национальная палата здравоохранения по г. Астана". 

На счету Кулмуканова ордена "Құрмет" и "Парасат", Почетная грамота президента Республики Казахстан и множество других наград и нагрудных знаков.

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