Житель Актобе отсудил у Минфина компенсацию за уголовное преследование

Находившийся несколько месяцев под стражей по подозрению в распространении наркотиков житель Актобе отсудил у Минфина 1,05 тенге после того, как с него сняли обвинения, сообщает Zakon.kz.

В суде города Актобе рассмотрели иск местного жителя к Министерству финансов, где актюбенец просил взыскать моральный, материальный вред, а также траты на адвоката, которые он понес, находясь под следствием. Об этом сообщает пресс-служба суда Актобе.

"Иск мотивирован тем, что органом досудебного расследования П. обвинялся в том, что он в группе по предварительному сговору, посредством использования электронных информационных ресурсов, совершил незаконное приобретение, хранение в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере. Постановлением СМУС уголовное дело прекращено в связи с отказом прокурора от обвинения за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. За П. признано право на реабилитацию". Пресс-служба суда Актобе

После того, как с него были сняты обвинения, мужчина обратился с иском в суд. Он просил компенсировать его нравственные страдания, вызванные незаконным привлечением к уголовной ответственности.

"Суд постановил взыскать в пользу П. компенсацию морального вреда в размере 300 000 тенге, сумму имущественного вреда 600 000 тенге, судебные расходы по оплате помощи представителя 150 000 тенге". Пресс-служба суда Актобе

Ранее в Мажилисе презентовали законопроект с поправками, направленными на оптимизацию УК, УПК и УИК, в котором Минюст предлагает дать право адвокату опровергать в СМИ публикации стороны обвинения.