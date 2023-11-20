Более 180 свертков с наркотиками полицейские нашли у двух жителей Актобе
Фото: скриншот видео
Двух жителей Актобе задержали по подозрению в распространении наркотиков, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось 186 свертков с веществом белого цвета (предположительно мефедроном), примерный вес 500 гр. Также изъяты канцелярский нож, 8 изолент, три упаковки zip-пакетов и электронные весы.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Ранее сообщалось, что в Алматы найдена нарколаборатория и изъято 800 грамм наркотиков.
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