Ситуация в Украине: подрыв дамбы на Каховской ГЭС, запрет на поставки украинского зерна в Европу

Фото: Wikipedia

Плотина на Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена в ночь на 6 июня, вода затопила город. Еврокомиссия продлила запрет на поставки украинского зерна в Восточную Европу, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена плотина Каховской ГЭС. В Кремле назвали это диверсией, целью которой было оставить Крым без воды. "Киев совершил это, потому что не может добиться своих целей в начавшихся наступательных действиях. "Наступательные действия захлебываются", – подчеркнул Песков.

Зеленский опроверг заявления РФ о том, что дамбу в Новой Каховке взорвала Украина. "Уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно русскими оккупантами и взорвана ими", – заявил Зеленский.

Обвинение в Кремле отвергли. "Мы решительно отвергаем обвинение в подрыве Каховской ГЭС. Это была преднамеренная диверсия Киева", – заявил Песков.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован атакой на Каховскую ГЭС, возложил ответственность за нее на Россию и назвал произошедшее "военным преступлением".

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назвал ситуацию с Каховской ГЭС военным преступлением, пообещав помочь Украине и тем, кто пострадал в результате разрушения плотины.

Из-за повреждений Каховская ГЭС полностью ушла под воду, в близлежащей Новой Каховке началась эвакуация людей. "Затоплена значительная часть инфраструктурных объектов, канализационные станции, разрушены линии электропередачи, некоторые дома", – сказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Гидрологи говорят, что подъем уровня воды в районе Новой Каховки уже составил 10 метров, но власти не исключают, что он вырастет до 12 метров.

Владимир Зеленский намерен провести экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вследствие разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

Европейская комиссия (ЕК) продлила до 15 сентября запрет на импорт зерна из Украины в пять стран Восточной Европы. При этом разрешен транзит через их территорию в остальные государства Евросоюза.

Владимир Зеленский встретился с посланником Ватикана Маттео Дзуппи. Во время встречи украинский лидер заявил, что Киев рассматривает только свой вариант урегулирования конфликта. Прекращение огня не приведет к миру, считает он.

Комиссия Минкультуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре, заповедник обязал монахов канонической УПЦ оставить обитель в трехдневный срок. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Читайте также 300 тысяч демонстрантов вышли на очередной протест во Франции На 121 тысячу евро оштрафовали водителя за превышение скорости Отправить людей на Луну намерены специалисты Европейского космического агентства

Следите за новостями zakon.kz в: