Ситуация в Украине: подрыв дамбы на Каховской ГЭС, запрет на поставки украинского зерна в Европу
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Плотина на Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена в ночь на 6 июня, вода затопила город. Еврокомиссия продлила запрет на поставки украинского зерна в Восточную Европу, сообщает Zakon.kz.
- В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена плотина Каховской ГЭС. В Кремле назвали это диверсией, целью которой было оставить Крым без воды. "Киев совершил это, потому что не может добиться своих целей в начавшихся наступательных действиях. "Наступательные действия захлебываются", – подчеркнул Песков.
- Зеленский опроверг заявления РФ о том, что дамбу в Новой Каховке взорвала Украина. "Уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно русскими оккупантами и взорвана ими", – заявил Зеленский.
- Обвинение в Кремле отвергли. "Мы решительно отвергаем обвинение в подрыве Каховской ГЭС. Это была преднамеренная диверсия Киева", – заявил Песков.
- Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован атакой на Каховскую ГЭС, возложил ответственность за нее на Россию и назвал произошедшее "военным преступлением".
- Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назвал ситуацию с Каховской ГЭС военным преступлением, пообещав помочь Украине и тем, кто пострадал в результате разрушения плотины.
- Из-за повреждений Каховская ГЭС полностью ушла под воду, в близлежащей Новой Каховке началась эвакуация людей. "Затоплена значительная часть инфраструктурных объектов, канализационные станции, разрушены линии электропередачи, некоторые дома", – сказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Гидрологи говорят, что подъем уровня воды в районе Новой Каховки уже составил 10 метров, но власти не исключают, что он вырастет до 12 метров.
- Владимир Зеленский намерен провести экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вследствие разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.
- Европейская комиссия (ЕК) продлила до 15 сентября запрет на импорт зерна из Украины в пять стран Восточной Европы. При этом разрешен транзит через их территорию в остальные государства Евросоюза.
- Владимир Зеленский встретился с посланником Ватикана Маттео Дзуппи. Во время встречи украинский лидер заявил, что Киев рассматривает только свой вариант урегулирования конфликта. Прекращение огня не приведет к миру, считает он.
- Комиссия Минкультуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре, заповедник обязал монахов канонической УПЦ оставить обитель в трехдневный срок. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
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