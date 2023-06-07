Астрономы предупреждают о надвигающейся магнитной буре 18 июня

Ученые прогнозируют, что 18 июня ожидается новая магнитная буря, которая будет достигать силы в пять баллов, что соответствует уровню G1, сообщает Zakon.kz

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщил, что пик бури силой в пять баллов продлится сутки, и с началом новой недели пойдет на убыль. В течение двух последующих дней – понедельника, 19 июня и вторника, 20 июня, сила возмущений магнитосферы составит около четырех баллов. В среду, 21 июня, буря ослабеет еще до трех баллов, а сутки спустя, в четверг, 22 июня, вовсе сойдет на нет, стихнув до спокойных двух баллов по девятибалльной шкале.

Также, согласно уточненному прогнозу, вторая половина июня будет неспокойной. Магнитная буря средней силы разразится вскоре после – в воскресенье, 28 июня, произойдет всплеск энергии геомагнитного фона с двух до четырех баллов, однако вскоре импульс затихнет – возмущения магнитосферы не продлятся дольше двух суток.

Фото: скриншот с видео

Ранее астрономы отмечали, что с начала 2023 года солнечная активность в целом резко возросла. Периодически сообщается о событиях планетарного масштаба — мощные штормы были и в марте, и в апреле.