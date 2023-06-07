Международный валютный фонд пообещал помогать Казахстану
Как сообщили в пресс-службе премьера, стороны обсудили:
- текущую ситуацию и меры по развитию реального, бюджетного, финансового секторов экономики республики,
- приоритеты экономической политики РК на среднесрочный период,
- проведение структурных реформ, объявленных главой государства,
- а также меры, направленные на устранение последствий изменения климата.
Смаилов отметил, что в ближайшее время планируется открытие Регионального центра МВФ по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии в городе Алматы.
"Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и МВФ может быть выведено на качественно новый уровень", – сказал Алихан Смаилов.
Со своей стороны Николя Бланше отметил значительный прогресс Казахстана в укреплении экономической политики, бюджетного и финансового секторов.
Он добавил, что Международный валютный фонд планирует и далее поддерживать Казахстан в реализации реформ развития.
"Мы готовы развивать наше стратегическое партнерство посредством самых разных путей и форматов, включая наш Центр развития потенциала в Казахстане, который будет помогать и вашей республике, и всему региону", – подчеркнул Николя Бланше.