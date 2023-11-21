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Законодательство РК

Глава миссии МВФ: У Казахстана есть все возможности для роста экономики

Смаилов обсудил экономику Казахстана с главой миссии МВФ Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с главой миссии Международного валютного фонда в РК Николя Бланше. Они обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству и перспективы экономического развития страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК 21 ноября, на встрече Алихан Смаилов отметил, что правительство придает большое значение партнерству с МВФ и высоко оценивает вклад фонда в экономику Казахстана.

Премьер подчеркнул важность визита Кристалины Георгиевой, директора-распорядителя МВФ, и открытие Регионального центра по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии в Алматы.

Алихан Смаилов отметил, что экономика Казахстана адаптировалась к новым условиям и устойчиво растет. По итогам 10 месяцев ВВП вырос на 4,9%, а инвестиции в основной капитал – на 12,6%. В стране замедлилась инфляция. Международные рейтинговые агентства подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на инвестиционном уровне, агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный. В Казахстане активно работают над совершенствованием налогово-бюджетной политики, разрабатывают новый Бюджетный кодекс.

"Для нас основными задачами являются обеспечение макроэкономической стабильности и дальнейшего устойчивого экономического роста. В данном контексте мы признательны МВФ за постоянную поддержку", – сказал Алихан Смаилов.

Глава миссии МВФ: У Казахстана есть все возможности для экономического роста

Фото: primeminister.kz

Николя Бланше выразил мнение, что у Казахстана достаточно сил и возможностей для значительного экономического роста. Он отметил, что республика добилась прогресса во многих областях. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству для развития финансового сектора страны.

О том, какой прогноз у правительства насчет экономического роста Казахстана до 2028 года, подробнее читайте здесь.

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