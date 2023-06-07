Несколько способов победить жару без кондиционера

В Казахстан пришла жара. В большинстве регионов страны стрелка термометра приближается к 40 градусам. Врачи рассказали, как можно защитить организм и почему важно пить минеральную воду, сообщает Zakon.kz.

Что нужно делать в жару

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков отмечает, что рекомендации по защите от жары неизменны:

не нужно долго находиться под открытыми солнечными лучами, а если этого не избежать, носите головной убор и светлую одежду, чтобы не допустить перегрева;

важно наносить на кожу солнцезащитный крем, чтобы не получить солнечные ожоги;

пить как можно больше жидкости – прохладную воду, а лучше минеральную, так как с потоотделением теряются еще и соли.

"Чистая вода – это не всегда хорошо. Во-первых, кожа краснеет, отдавая излишки тепла при жаре, во-вторых, усиливается выделение пота, а с ним, помимо жидкости, из организма выделяются еще и соли, запас которых нужно восполнять, иначе при употреблении только чистой воды без солей может возникнуть гипонатриемия". Андрей Поздняков

Терапевт одного центра семейной медицины Ирина Аманатова в беседе с НГС уточняет, что в жару более 30 градусов норма воды в сутки приближается к 2,5-3 литрам.

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Она также советует:

принимать периодически прохладный душ;

ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня – с 12:00 до 16:00;

перенести прогулки и занятия спортом на утро или вечер, когда солнце несильно активно;

следить за своим самочувствием: жара может провоцировать скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, сдавленности в груди, приступы стенокардии.

"Постарайтесь не перегружать организм перевариванием тяжелой пищи. Добавляйте в пищу больше зелени, овощей и фруктов. Следите за сроком годности продуктов, соблюдайте условия хранения и тщательно мойте руки". Ирина Аманатова

Кто находится в группе риска

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Денис Банный замечает, что столкнуться с последствиями жары может каждый.

Но есть группы риска, более уязвимы к воздействию высоких температур:

дети до 5 лет:

взрослые старше 60 лет;

беременные женщины;

люди с хроническими заболеваниями почек, легких, сердца.

Чем опасна жара для организма

Основная проблема жары – это тепловой и солнечный удар.

Ирина Аманатова к этому добавляет также обезвоживание, солнечный ожог, раздражение дыхательных путей, проблемы с мышечной координацией и повышенную утомляемость.

В заключении она акцентирует внимание на том, что в жару нельзя:

нырять в холодную воду с головой из-за резкого перепада температур;

употреблять алкоголь, поскольку человек в состоянии опьянения не сможет адекватно оценивать свое самочувствие;

пить ледяные напитки из холодильника;

злоупотреблять кондиционером.

Все это может привести к развитию простудных заболеваний.

6 июня сообщалось, что за сутки 20 человек в Павлодаре лишились сознания в общественных местах из-за жаркой погоды. В Управлении здравоохранения области добавили, что также увеличилось число обращений в службу "103" от гипертоников и жителей области, имеющих другие хронические заболевания.