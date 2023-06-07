Несколько способов победить жару без кондиционера
Что нужно делать в жару
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков отмечает, что рекомендации по защите от жары неизменны:
- не нужно долго находиться под открытыми солнечными лучами, а если этого не избежать, носите головной убор и светлую одежду, чтобы не допустить перегрева;
- важно наносить на кожу солнцезащитный крем, чтобы не получить солнечные ожоги;
- пить как можно больше жидкости – прохладную воду, а лучше минеральную, так как с потоотделением теряются еще и соли.
"Чистая вода – это не всегда хорошо. Во-первых, кожа краснеет, отдавая излишки тепла при жаре, во-вторых, усиливается выделение пота, а с ним, помимо жидкости, из организма выделяются еще и соли, запас которых нужно восполнять, иначе при употреблении только чистой воды без солей может возникнуть гипонатриемия".Андрей Поздняков
Терапевт одного центра семейной медицины Ирина Аманатова в беседе с НГС уточняет, что в жару более 30 градусов норма воды в сутки приближается к 2,5-3 литрам.
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Она также советует:
- принимать периодически прохладный душ;
- ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня – с 12:00 до 16:00;
- перенести прогулки и занятия спортом на утро или вечер, когда солнце несильно активно;
- следить за своим самочувствием: жара может провоцировать скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, сдавленности в груди, приступы стенокардии.
"Постарайтесь не перегружать организм перевариванием тяжелой пищи. Добавляйте в пищу больше зелени, овощей и фруктов. Следите за сроком годности продуктов, соблюдайте условия хранения и тщательно мойте руки".Ирина Аманатова
Кто находится в группе риска
Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Денис Банный замечает, что столкнуться с последствиями жары может каждый.
Но есть группы риска, более уязвимы к воздействию высоких температур:
- дети до 5 лет:
- взрослые старше 60 лет;
- беременные женщины;
- люди с хроническими заболеваниями почек, легких, сердца.
Чем опасна жара для организма
Основная проблема жары – это тепловой и солнечный удар.
Ирина Аманатова к этому добавляет также обезвоживание, солнечный ожог, раздражение дыхательных путей, проблемы с мышечной координацией и повышенную утомляемость.
В заключении она акцентирует внимание на том, что в жару нельзя:
- нырять в холодную воду с головой из-за резкого перепада температур;
- употреблять алкоголь, поскольку человек в состоянии опьянения не сможет адекватно оценивать свое самочувствие;
- пить ледяные напитки из холодильника;
- злоупотреблять кондиционером.
Все это может привести к развитию простудных заболеваний.
6 июня сообщалось, что за сутки 20 человек в Павлодаре лишились сознания в общественных местах из-за жаркой погоды. В Управлении здравоохранения области добавили, что также увеличилось число обращений в службу "103" от гипертоников и жителей области, имеющих другие хронические заболевания.