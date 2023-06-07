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Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 7 июня 2023 года

Пленарное заседание Мажилиса – 7 июня 2023 года Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана в среду, 7 июня 2023 года, проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Также депутаты подготовят заключения по проектам законов:

  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности";
  • "О масс-медиа";
  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам масс-медиа".

Вместе с тем на заседании изберут депутатов Мажилиса Парламента РК в состав:

  • Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК;
  • совместной комиссии палат Парламента РК по проекту Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О прокуратуре".

Кроме того, депутаты рассмотрят проекты законов:

  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы" (первое чтение);
  • "О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы" (первое чтение);
  • "О возврате государству незаконно приобретенных активов" (первое чтение);
  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов" (первое чтение);
  • "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" (первое чтение);
  • "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (первое чтение).


Динара Халдарова
Мажилис Парламента РК Казахстан
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