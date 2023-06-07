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Законодательство РК

Какие права имеет арендатор земли сельхозназначения

Какие права имеет арендатор земли с/х назначения Фото: akorda.kz
Приказом Минсельхоза РК от 31 мая 2023 года внесены изменения и дополнения в типовой договор временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен пункт 6, который гласит, что арендатор имеет право:

  • самостоятельно хозяйствовать на земле, используя ее в целях, вытекающих из назначения земельного участка;
  • собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных и иных культур и насаждений, произведенную сельскохозяйственную и иную продукцию, полученную в результате использования земельного участка, и доходы от ее реализации;
  • на возмещение убытков в полном объеме при принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд;
  • с согласия арендодателя проводить оросительные, осушительные и иные мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с установленными строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями;
  • использовать в установленном порядке без намерения последующего совершения сделок для нужд своего хозяйства имеющихся на земельном участке или в недрах под принадлежащими им земельными участками общераспространенных полезных ископаемых, насаждений, поверхностных и подземных вод, а также на эксплуатацию иных полезных свойств земли;
  • осуществлять сенокошение в целях заготовки кормов в случаях, когда продуктивность пастбищ превышает потребность в кормах выпасаемых сельскохозяйственных животных при соблюдении предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ;
  • передать право временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды) в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества, в оплату акций акционерного общества или в качестве взноса в производственный кооператив, а также отчуждать право землепользования на землях сельскохозяйственного назначения в порядке и на условиях, предусмотренных в Земельном кодексе.

Вместе с тем указывается, что если земельный участок, предназначенный для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, не используется по назначению в течение одного года с момента первоначального выявления факта неиспользования, то такой земельный участок принудительно изымается.

В случае неуплаты платы за пользование земельным участком в оговоренные сроки арендатор уплачивает пеню.

Пеня согласно Налоговому кодексу начисляется за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства по уплате платежа в бюджет, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты платежа в бюджет, включая день уплаты, в размере 1,25-кратной базовой ставки Нацбанка на каждый день просрочки.

Приказ вводится в действие с 17 июня 2023 года.

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