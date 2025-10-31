#Народный юрист
Право

Аренда фермерами земельного участка: внесены изменения в договор

Посев, полевые работы, поле, поля, сельское хозяйство, сельхозтехника, сельскохозяйственная техника, трактор, тракторы, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 15:11 Фото: akorda.kz
Министр сельского хозяйства приказом от 22 октября 2025 года внес изменения в типовой договор временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что в случае неуплаты за пользование земельным участком в оговоренные сроки арендатор уплачивает пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства по уплате платежа в бюджет, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты платежа в бюджет, включая день уплаты, в размере 1,25-кратной базовой ставки Национального банка на каждый день просрочки.

Указывается, что договор вступает в силу с момента заключения, подлежит обязательной регистрации в Государственной корпорации "Правительство для граждан" и действует не менее одного года.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

