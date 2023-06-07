Жизнь в долг: Наталья Годунова указала на хронический дефицит бюджета Казахстана

Председатель Высшей аудиторской палаты Казахстана Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса 7 июня назвала системные проблемы в части исполнения республиканского бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Наталья Годунова отметила, что правительство так и не научилось привязывать расходы бюджета к поставленным стратегическим целям. В результате распыление больших ресурсов на мероприятия никак не влияет на достижение общенациональных задач.

"Не успели разработать национальные проекты на второй год реализации, ставим их на утрату. И, вроде, все исполнялось, но эффект сомнителен – рабочие места создаются тысячами, а Министерство труда и социальной защиты населения прогнозирует рост безработицы. Экономический эффект по реализации инвестиционных проектов отложенный... В большинстве своем проекты снимаются с мониторинга сразу по завершении реализации", – заявила она.

Оценить работу госорганов, по ее словам, тоже задача непростая, так как статистические данные по 37% целевых индикаторов за 2022 год до сих пор не сформированы, а те, что есть, не дают целостного представления о результатах.

Настораживает ее при этом не масштаб неверных прогнозов министерств и ведомств, а то, что они скрыты за красивыми отчетами и недостоверной статистикой. А правительство на их основе принимает соответствующие управленческие решения.

"Мы до сих пор задействовали далеко не все резервы в части пополнения бюджета. Конечно, республиканский бюджет по сравнению с 2017 годом увеличился очень значительно, но те резервы, которые есть и которые налоговые органы должны взыскивать, многие остаются вне действия закона – это теневая экономика: как минимум три-четыре триллиона налогов в государственный бюджет ежегодно. Плюс, не учитываемые в течение десятилетий налоговые льготы, которые и дальше продолжают действовать. Порой для процветающего финансово бизнеса", – подчеркнула Наталья Годунова.

В стране, по ее данным, действуют и другие льготы и преференции, объем которых вообще никем не оценивался.

"Аудитом Высшей аудиторской платы установлено, что 64 налоговые льготы не учитывались ни Министерством национальной экономики, ни КГД. А это потери бюджета, только за четыре года – период аудита, порядка 10 трлн тенге. В результате хронический дефицит бюджета, то есть жизнь в долг. При этом расходы на погашение правительственного долга и его обслуживание отнимают 25% чистых доходов бюджета, или 2,9 трлн тенге", – резюмировала глава Высшей аудиторской палаты.

16 мая Наталья Годунова в ходе обсуждения Отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год в Мажилисе указала на рост группы населения с наименьшими доходами, которая на сегодня составляет около 10%.



25 мая Наталья Годунова раскритиковала реализацию национальных проектов в Казахстане.