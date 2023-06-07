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Токаев встретился с генсекретарем ОБСЕ

Токаев встретился с генсекретарем ОБСЕ Фото: akorda.kz
7 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, сообщает Zakon.kz.

Как сказано на сайте Акорды, поблагодарив Хельгу Шмид за участие в Международном форуме Астана, президент отметил, что данный форум призван стать новой площадкой для укрепления связей между Западом и Востоком.

"Я думаю, что возглавляемая вами делегация ОБСЕ на этом форуме внесет значительный вклад в решение многих проблем, которые, к сожалению, существуют в современном мире. Для Казахстана сотрудничество с ОБСЕ является приоритетом. Нас беспокоят существующие разногласия о роли Организации. После саммита, который прошел в Астане в 2010 году, не было принято ни одного официального документа ни на уровне министров, ни в каких-то других форматах. Безусловно, это вызывает у нас озабоченность. Мы по-прежнему твердо убеждены, что нам необходимо иметь прочные связи в рамках Организации".Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, Казахстан является активным участником ОБСЕ. Глава государства заявил о готовности страны продолжить тесное сотрудничество с ОБСЕ в духе взаимовыгодного партнерства и транспарентности и оказать всестороннюю поддержку Хельге Шмид в качестве генерального секретаря Организации.

Кроме того, Хельга Шмид поблагодарила Касым-Жомарт Токаева за приглашение принять участие в Международном форуме Астана.

Токаев встретился с генсекретарем ОБСЕ

Фото: akorda.kz

"Вы абсолютно правы. Я думаю, что сейчас непростые времена. ОБСЕ продолжает служить уникальной платформой для диалога, несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Я также очень положительно оцениваю активную роль Казахстана в ОБСЕ. Вы упомянули Астанинский саммит. Я лично имела удовольствие участвовать в этом саммите. Вы правы, он оказался последним состоявшимся саммитом. Астанинская декларация действительно является очень важным документом, регулирующим деятельность Организации. Я с большим интересом жду возможности послушать вас на Астанинском форуме. Полагаю, что сейчас как никогда важно прислушиваться друг к другу, чтобы прийти к согласию. Это является ключевой задачей ОБСЕ", – сказала глава Организации.

В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ОБСЕ. Также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.

Сегодня, 7 июня, Токаев должен еще провести встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле и с делегацией во главе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

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