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Три важные встречи запланированы у Токаева на 7 июня

Три важные встречи запланированы у Токаева на 7 июня Фото: akorda.kz
Сегодня, 7 июня, в рабочем графике главы государства Касым-Жомарта Токаева запланирован ряд встреч. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Акорды.

Отмечено, что Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, которая прибыла в Казахстан для участия в Международном форуме Астана.

В ходе встречи будут обсуждены перспективы развития партнерства между Казахстаном и ОБСЕ.

Кроме того, глава государства встретится с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Собеседники рассмотрят вопросы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. В 2022 году отмечалось 30-летие вступления Казахстана в ЮНЕСКО.

И в заключение президент Касым-Жомарт Токаев встретится с делегацией во главе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего расширения стратегического партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

6 июня президент провел две встречи. Токаев принял уполномоченного по правам человека Артура Ластаева: было поручено обеспечить эффективную защиту прав казахстанцев. Также Токаев принял президента Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Маргарету Седерфельт.

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Анастасия Московчук
ОБСЕ ЮНЕСКО Токаев Касым-Жомарт Казахстан Катар
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