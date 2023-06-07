ОСДП и "Ак жол" не поддержали отчет правительства об исполнении бюджета за 2022 год

На пленарном заседании Мажилиса 7 июня 2023 года фракции партий ОСДП и "Ак жол" высказались против одобрения отчета правительства и Высшей аудиторской палаты (ВАП) об исполнении республиканского бюджета за 2022 год, сообщает Zakon.kz.

Депутат от ОСДП Асхат Рахимжанов выразил недовольство работой Высшей аудиторской палаты, отметив, что смена названия ведомства подразумевала переход на международные стандарты аудита. Однако отчеты палаты непрозрачны.

"К примеру, на сайте ВАП нет полных отчетов, с которыми могли бы ознакомиться казахстанцы. Так, в 2018 году эксперты Transparency Kazakhstan, проанализировав сайт Счетного комитета за период с 2005 года, пришли к выводу, что публикуемые на нем отчеты стали менее прозрачными и информативными. Казахстанцы должны знать, в каких министерствах выявляется более всего нарушений, в каких акиматах – не только на уровне области, но и каждого даже самого маленького населенного пункта. Ведь когда правительство на центральном уровне докладывает, к примеру, о километрах возведенных дорог, каждый казахстанец, имея инструменты, сможет согласиться или опровергнуть эти факты". Асхат Рахимжанов

В том числе, по его словам, открытым остается вопрос по закупу отечественных товаров, работ и услуг, какие госорганы чаще всего нарушают эти нормы и производителей каких стран они больше предпочитают.

"Слабо представлен анализ факторов, которые позволяют чиновникам использовать текущие лазейки законодательства для неэффективного использования средств. Мы всей страной отслеживаем возросшее число дел, заведенных на чиновников по коррупционным преступлениям. Слабый контроль за использованием бюджетных средств, "фейковые" индикаторы являются "украшением" представленного отчета правительства. Фракция ОСДП, принимая во внимание заключение аудиторской палаты и изученные материалы, предоставленные правительством, выступает против принятия данного отчета". Асхат Рахимжанов

Против отчета высказалась и фракция "Ак жол". Азат Перуашев назвал несколько причин, из-за которых его коллеги отказались поддерживать документ: сомнительные достижения в доходах, вольготное отношение к планированию бюджета, нарастающий ненефтяной дефицит бюджета, проедание Национального фонда, паразитная роль квазигоссектора.

"После утверждения республиканского бюджета на 2022 год производились восемь корректировок бюджета. Причем две корректировки на 162 млрд тенге остались нераспределенными. Считаем такое пренебрежение к собственным расчетам полным провалом. За подобное "планирование" в частной компании наемный менеджмент вылетел бы с работы. По идее, госслужащие тоже наемные работники, которым народ доверил распоряжаться его деньгами. Но что-то не слышно, чтобы правительство наказало халтурщиков". Азат Перуашев

Он потребовал вернуть под контроль Парламента все государственные финансы, потому что возможности государства определяются бюджетом. Но значительная часть госсредств расходуется вне бюджета и закрыта от общества. Речь о бюджетах и доходах госхолдингов и нацкомпаний.

"Многие из них десятилетиями паразитируют на государстве, служат инструментом незаконного и бесконтрольного обогащения коррумпированных лиц. Здесь регулярно всплывают "серые" схемы, квазигоссектор формирует огромную долю внешнего долга, при гигантских убытках менеджеры выписывают себе многомиллионные премии и т.д. Поэтому финансы госхолдингов и нацкомпаний должны включаться в республиканский бюджет и утверждаться Парламентом. То же самое касается всех фондов с обязательными взносами – ЕНПФ, Фонда соцмедстрахования и т.д.". Азат Перуашев

Вся чистая прибыль холдингов и нацкомпаний, по его мнению, должна поступать в бюджет. Если через годы после создания госкомпания все еще просит деньги у государства, значит, она "работает не на государство, а на свой карман".

"Например, "Самрук-Казына Өндеу" (бывшая Объединенная химическая компания), по открытым данным, имеет накопленный за 10 лет убыток в 240 млрд тенге и ни в чем себе не отказывает дальше. И таких квазипредприятий немало. Так может правильнее поддержать частный бизнес, который будет работать на свои деньги, да еще платить в бюджет?" Азат Перуашев

Он считает необходимым восстановить норму, через которую Парламент возложит на правительство не только финансовую отчетность, но и политическую ответственность за развитие государства. Тем самым будет реализована формула президента о влиятельном Парламенте и подотчетном правительстве.

"Кроме того, для реализации конституционной реформы и в соответствии с международным опытом мы требуем наделить Мажилис правом проведения парламентских расследований по фактам хищений и коррупции, выявляемым Высшей аудиторской палатой в ходе контроля бюджета. К сожалению, ничего из этих подходов в отчете правительства не присутствует. С учетом вышеизложенного демпартия "Ак жол" не поддерживает отчет правительства об исполнении бюджета". Азат Перуашев

Публично отчет не поддержал также одномандатник Ермурат Бапи.

Документ отправили на обсуждение в Сенат. Окончательное решение примут на совместном заседании палат парламента.

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