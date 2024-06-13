Сенат рассмотрел отчет правительства по исполнению бюджета за 2023 год

Депутаты Сената на пленарном заседании 13 июня обсудили отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С основным докладом об исполнении республиканского бюджета за 2023 год выступил министр финансов Мади Такиев.



Он отметил, что итоги прошлого года отмечены положительной динамикой. Так, рост ВВП страны составил 5,1%, что на 1,1 процентных пункта выше одобренного прогнозного значения.

"Этого удалось добиться за счет притока инвестиций в основной капитал – на 13,7% и динамичного развития ключевых отраслей экономики: обрабатывающей промышленности – на 4,1%,строительной отрасли – на 13,3%, торговли – на 11,3% и транспорта – на 6,9 %", – озвучил Мади Такиев.

По его словам, годовая инфляция составила 9,8%, снизившись в два раза по сравнению с 2022 годом. Однако обеспечение необходимым объемом финансирования позволило государству выполнить все свои социальные обязательства.

"В частности, была усилена пенсионная поддержка населению. Размер солидарных пенсий был проиндексирован на 10,5%. Таким образом, общая сумма расходов бюджета на пенсионные выплаты 2,3 млн казахстанцев составила 3 трлн 314 млрд тенге. Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и случаю потери кормильца были повышены дважды – на 8,5% (в январе 2023 года) и 14,5% (в июле 2023 года)", – добавил министр финансов Мади Такиев.

Дефицит бюджета составил 3,1 трлн тенге, или 2,6% к ВВП. По состоянию на 1 января 2024 года государственный долг составил 27,2 трлн тенге, или 22,8% к ВВП.

При этом годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 99,9%, в бюджет поступило 19 трлн тенге. Дисциплина освоения выделенных средств также улучшилась. Так, расходы бюджета исполнены на 99,6% и составили 22,4 трлн тенге. Сумма неосвоенных средств составила 73 млрд тенге, а экономия, включая резервы правительства, – 27 млрд тенге.

Между тем, как рассказал глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, всего по стране по итогам года не был завершен 91 бюджетный инвестиционный проект, финансируемый за счет республиканского бюджета, или 20% от плана. Преимущественно, это проекты водоснабжения, водоотведения и социальной инфраструктуры.

Только по результатам аудита в четырех областях – Абайской, Жетысуской, Улытауской и Алматинской – отмечено несоблюдение нормативных сроков строительства по 27% инвестпроектам. По несвоевременно завершенным проектам уже отмечено удорожание суммарно более чем на 60%. За невыполненный объем работы в этих четырех регионах произведена оплата почти на 3,4 млрд тенге.

По словам Алихана Смаилова, также имеет место небрежное отношение к уже возведенной инфраструктуре. Объекты несвоевременно передаются эксплуатирующим организациям и не обеспечивается их надлежащее содержание.

Отдельно глава Высшей аудиторской палаты остановился на доходах бюджета.

"Они исполнены почти на 100%. Рост к уровню 2022 года более чем на 3 трлн тенге. Однако темпы их роста все еще не позволяют покрыть ежегодно увеличивающиеся потребности бюджета. Отсюда значительные заимствования", – отметил Алихан Смаилов.

Так, в 2023 году налоговые поступления не исполнены на 1,4 трлн тенге. Это связано с недостатками в прогнозировании. Смаилов считает, что требуются безотлагательные меры по улучшению прогностической функции в бюджетном и стратегическом планировании с применением цифровизации. И здесь важно Агентству по стратегическому планированию и реформам усилить свою координирующую роль.

5 июня депутаты Мажилиса заслушали отчет правительства об исполнении бюджета 2023 года.