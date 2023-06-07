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Казахстанские велогонщики стали лучшими на Чемпионате Азии-2023

Велоспорт ЧА-2023 Золото Фото: Instagram/drs_kz
В городе Районг (Тайланд) стартовало азиатское первенство 2023 года по велоспорту на шоссе. В первый день соревнований копилка казахстанской дружины пополнилась медалью высшего достоинства, сообщает Zakon.kz.

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В командной гонке "микст" казахстанская сборная показала наивысший результат и завоевала золотые медали азиатского чемпионата. Гимн Казахстана звучал в честь следующих наших велогонщиков: Евгения Федорова, Дмитрия Груздева, Игоря Чжана, Махаббата Умутжанова, Рината Султанова и Марины Кузьминой.

Велоспорт ЧА-2023 Золото

Фото: Instagram/drs_kz

Казахстанские гонщики показали лучший результат в командной эстафете "Элита", проехав дистанцию 60 км за 1 час 13 минут и 27.239 секунды.

Стоит отметить, что данные состязания носят лицензионный характер, в котором спортсмены, занявшие 1 и 2 места, получают прямую путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Азиатские соревнования продлятся до 13 июня. На дорогах Таиланда также выявят сильнейших велогонщиков категорий U-18 и U-23. 

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Куандык Шынасилов
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