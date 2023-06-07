В Бишкеке ограничили подачу питьевой воды

Мэрия Бишкека ввела временные ограничения на подачу питьевой воды в южную часть города. Бишкекчанам эта мера напомнила веерные отключения электричества. Ситуация с водоснабжением в столице Кыргызстана остается напряженной, сообщает Zakon.kz.

Сложности, о которых сегодня открыто заговорили чиновники, возникли не вчера, они назревали последние 20 лет. Главные причины – хаотичная застройка города, устаревшие коммуникации и слишком долгое игнорирование очевидных проблем, сообщает 24.kg.



Бишкек сегодня питают 37 водозаборов с 334 скважинами, из которых 24 водозабора и 192 скважины были построены еще в советское время при расчете городского населения в 650 тысяч человек.

За годы независимости властям удалось построить 13 водозаборов и пробурить 142 новые скважины. Однако выйти на достаточные показатели так и не удалось.

"Норма потребления воды – 170 литров на человека. Официально в Бишкеке проживает 1 миллион 300 человек. При этом, помимо столицы, мы снабжаем питьевой водой соседние села – всего 32 населенных пункта. Среднечасовое потребление воды в городе и ближайших селах – 17 тысяч кубометров в час, среднемесячное – 12 миллионов 730 кубометров". Вице-мэр Бишкека Жыргалбек Шамыралиев

С начала 2000-х годов в столице Кыргызстана появилось 50 новых жилмассивов. Число абонентов, ежегодно подключаемых к коммуникациям, продолжает увеличиваться, в том числе и за счет строительства жилых комплексов и многоэтажных домов.



Бишкек застраивается хаотично, что не может не отразиться на его коммуникациях. Только за прошлый год число абонентов центрального водоснабжения увеличилось на 7 тысяч.

Основная нагрузка ложится на Орто-Алышский водозабор, питающий южную часть города, в которой проживает 40% населения и которая продолжает активно застраиваться. Первые ограничения на подачу воды муниципалитет ввел в середине мая. Они коснулись жителей "Арча-Бешика", Селекционного, 105-го контура, Салкын-Тора, Нижнего Орока, Сары-Озона, Плодового и Калтара.

В летнее время потребление воды увеличивается из-за ее нерационального использования, говорят чиновники. На деле все выглядит несколько иначе. Люди, не имеющие доступа к поливной воде, вынуждены поливать свои огороды и клумбы из шлангов. Возможно, они были бы более рациональны в вопросах экономии питьевой воды, если бы у них была альтернатива. Это признали и в самой мэрии.

В Бишкеке насчитывается 1,5 тысячи километров ирригационных сетей – больше 70% из них требуют ремонта и восстановления.

Каналы и арыки не сломались в столице вчера. Эта ситуация, как и износ системы центрального водоснабжения, накапливалась годами, оставалась без должного внимания властей. Только в прошлом году в муниципалитете догадались создать отдельную структуру – муниципальное предприятие "Бишкекводхоз", которое напрямую занялось вопросами полива города.

Помимо ограничений на подачу, в мэрии приняли решение временно закрыть частные бани, автомойки и бассейны, которые расходуют большой объем воды.



Еще одна инициатива – внедрение дифференцированного тарифа на питьевую воду по аналогии с тарифами на электричество.

Сегодня муниципалитет в первую очередь пытается снять нагрузку с Орто-Алышского водозабора. Покрываемую им часть столицы переподключают к альтернативным источникам водоснабжения.



По ожиданиям властей ситуация с обеспечением питьевой водой стабилизируется в Бишкеке в течение месяца. Жителей города просят запастись терпением. Учитывая ночные ограничения, накануне введенные в южной части столицы, основательно запасаться придется еще и водой.

