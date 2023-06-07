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Инновационные пешеходные переходы появились на трассах Казахстана

Двойная зебра: Светящиеся пешеходки установил QazAvtoJol на республиканских трассах Фото: скриншот видео
Дорожники установили светящиеся "зебры" на республиканских трассах с интенсивным трафиком, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе КазАвтоЖол, специалисты обустроили инновационные пешеходные переходы для обеспечения безопасности на трассах республиканского значения.

"Светящиеся "зебры" установлены в местах, где зафиксирован достаточно высокий поток пеших пользователей: около населенных пунктов, учебных заведений, пунктов медицинской помощи". Пресс-служба КазАвтоЖол

Пять новых проекционных пешеходных переходов уже стоят в Алматинской области:

  • на 29 километре дороги А-2 (Карасайский район, около авторынка Барыс);
  • на 52 километре трассы А-4 (Жамбылский район, рядом с поселком Каргалы);
  • на 40 километре автодороги М-36 (Карасайский район, около поселка Кошмамбет);
  • на 24 километре дороги А-2 (Талгарский район, около поселка Панфилово);
  • на 15 километре трассы Р-17 (Талгарский район, около поселка Белбулак).


"Световая разметка не заменяет существующую, а дублирует ее при помощи специальных гобо-проекторов в темное время суток. Проекция позволяет концентрировать внимание водителей и вовремя заметить переходящих дорогу людей, технологию видно за 100-150 метров", – отметили в пресс-службе ведомства.

По словам дорожников, проекционные зебры также хорошо видны и заметны в непогоду. При плохих погодных условиях автомобилисты и пешеходы смогут увидеть на дороге четкое отображение бело-желтой пешеходной разметки.

Ранее КазАвтоЖол по подобной схеме решил подсвечивать знак "Осторожно животное". Теперь водители Казахстана получают световые оповестительные сигналы при внезапном появлении скота на дороге как в дневное, так и в ночное время суток.

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