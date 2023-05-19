Новая технология: знак "Осторожно животное" стали подсвечивать в Казахстане

КазАвтоЖол апробирует новую технологию, предотвращающую ДТП с животными, сообщает Zakon.kz

На 102 километре автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск – Семей" начата апробация автономного светосигнального комплекса "Қорғау", предназначенного для предотвращения ДТП с участием животных.

С обеих сторон дороги на экспериментальном участке расположены животноводческие хозяйства. Апробируемый комплекс состоит из нескольких устройств (постов), в основу которых заложена система интеллектуальной коммуникации.





"Главное преимущество данной технологии заключается в том, что водители транспортных средств получают световые оповестительные сигналы при внезапном появлении скота на дороге как в дневное, так и в ночное время суток", – отметили в КазАвтоЖол.

Новшество разработано казахстанской компанией "Nur-Saylet". При условии успешной апробации планируется применить данную технологию и на других участках республиканских трасс.

Ранее МИИР РК разработал правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам.