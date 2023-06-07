Анализ крови позволит предотвратить будущие выкидыши – врачи

Анализ крови, взятый вскоре после выкидыша, может показать генетические аномалии и поможет проложить путь к профилактическому лечению, сообщает Zakon.kz.

Датский гинеколог Генриетта Сварре Нильсен и ее группа исследователей недавно опубликовали в британском журнале The Lancet исследование, сообщает SCMP.

Анализ крови, взятый после выкидыша, произошедшего уже на пятой неделе беременности, может помочь объяснить причину его возникновения и в некоторых случаях привести к профилактическому лечению.

В Дании такие тесты обычно предлагаются только после того, как у женщины было три выкидыша, и только если они произошли после 10-й недели беременности.

"Это 2023 год. Мы вышли далеко за рамки простого подсчета критериев, чтобы исследовать, почему кто-то может быть склонен к потере". Врач Сварре Нильсен

В рамках продолжающегося исследования всем женщинам, у которых произошел выкидыш и которые обратились в отделение скорой помощи больницы в Копенгагене, предлагается сдать анализ крови. На сегодняшний день более 75% из них согласились.

Анализ крови сразу же отправляют в лабораторию. Затем врачи выделяют ДНК плода, секвенируют и анализируют на предмет наличия хромосомной аномалии, что происходит примерно в 50-60% случаев выкидышей.



Затем врачи могут определить, являются ли некоторые аномалии более серьезными, чем другие.

Они также смогут предсказать риск будущих выкидышей, объяснила лаборант Лене Верге, демонстрируя образец ДНК с лишними копиями хромосомы, которая связана с синдромом Дауна.

Если врачи найдут объяснение выкидышей, они также смогут определить риски и разработать план лечения для каждой женщины. Запущенный в 2020 году проект продолжается и, как ожидается, позволит создать уникальную базу данных по широкому спектру заболеваний благодаря большой когорте данных. На сегодня анализы сдали около 1700 женщин, переживших выкидыш плода.