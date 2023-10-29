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Как предотвратить сгущение крови

советы, врач Фото: pixabay
Врачи дали рекомендации, как предотвратить сгущение крови, сообщает Zakon.kz.
"Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды", – цитирует "Российская газета" кардиолога Тамаза Гаглошвили.

Врач также подчеркнул, что не менее важно питаться сбалансированно.

Токсиколог Михаил Кутушов добавил, что если кровь густая, то следует отказаться от сахара, который повышает уровень глюкозы, что, в свою очередь, повышает риск тромбоза. Кутушов предостерег от чрезмерного употребления гречки, бананов и картофеля.

Ранее кардиолог рассказал, почему кровь внезапно становится густой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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