Курс доллара еще снизился на торгах 7 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,65 тенге, снизившись еще на 1,10 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 62,71 тенге (-0,24).

Курс евро установлен Нацбанком в 478,69 тенге, рубля – 5,51 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-449 тенге, евро – по 477-483 тенге, российские рубли – по 5,4-5,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 7 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшилась на 0,55% и составила 75,87 долларов за баррель.

Цена июльских фьючерсов на WTI снизилась на 0,49% и достигла 71,38 долларов за баррель.