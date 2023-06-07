Кратковременные дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане 8 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8 июня, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут кратковременные дожди с грозами.

По прогнозу синоптиков, лишь на западе, юге Казахстана погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра. На севере, северо-западе – град, пыльная буря, шквал.

На северо-западе Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей, на севере, в центре Алматинской области, на юге Жетысуской области ожидается очень сильная жара.

В Астане – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, пыльная буря, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +30+32°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +35+37°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.