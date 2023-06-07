Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о возврате незаконно приобретенных активов

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 7 июня одобрили в первом чтении законопроект о возврате государству незаконно приобретенных активов с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ депутат Елнур Бейсенбаев.

"Борьба с вывозом активов из страны является обязанностью государства. Потому что это оказывает негативное влияние на экономику, представляет значительную угрозу стабильности и безопасности общества, наносит ущерб поступательному развитию страны. Значительная часть доходов, полученных преступным путем, разными путями оседает в мировых финансовых центрах. Эти средства незаконно вкладываются в объект движимого и недвижимого имущества, ценные бумаги и другие финансовые инструменты, размещаются на счетах иностранных банков, находятся в офшорах", – сказал он.

Главная цель документа, по его словам, определение законодательных механизмов возврата незаконно полученных активов на территории Казахстана и за ее пределами, выявление, пресечение и недопущение случаев их вывода за рубеж.

В рамках законопроекта будут созданы специальный уполномоченный орган и комиссия, закрытый реестр юридических и физических лиц и государственный фонд.

"Законопроект распространяется на ограниченную группу физических и юридических лиц, то есть людей, которые обогатились, овладели активами посредством противоправных действий", – заявил депутат.

К ним проектом закона предлагается отнести лиц, имеющих необоснованное богатство, и связанных с ними, в том числе лиц, обладающих административно-управленческими ресурсами при исполнении управленческих функций на ответственной государственной должности, в государственной организации или квазигосударственном секторе, а также незаконное завладение имуществом и предпринимательской деятельностью с использованием административных и властных ресурсов, а также участие в создании особых льготных условий вне конкурса вопреки закону.

"Меры, направленные на возврат активов, применяются и в отношении других лиц, находящихся в тесном контакте с указанными лицами и допустивших незаконную коррупцию. Например, близкие родственники, знакомые, водители автомобилей, домработники и лица, номинально владеющие их имуществом", – сообщил Елнур Бейсенбаев.

Документ предусматривает добровольный или принудительный порядок возврата активов. Первый осуществляется путем безвозмездной передачи своего имущества государству.

Тогда как принудительный порядок предлагается осуществлять посредством:

конфискации незаконно нажитого имущества в рамках уголовного производства на основании решения суда;

принудительный возврат незаконно полученного имущества на основании решений судов о признании имущества неосновательным богатством и при наличии у имущества преступного происхождения;

конфискация на основании решений судов или иных уполномоченных органов иностранных государств.

С полным перечнем лиц, которые подпадают под действие данного законопроекта, можно ознакомиться здесь.

