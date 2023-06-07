Мажилисмен о возврате незаконно приобретенных активов: Будет восстановлена справедливость

В Казахстане активно обсуждаются законопроекты, связанные с возвратом незаконно приобретенных активов.

В этой связи корреспондент Zakon.kz побеседовал с мажилисменом Магеррамом Магеррамовым, который также является руководителем депутатской фракции НПК, секретарем Комитета по судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК и руководителем рабочих групп по возврату активов.

– Люди очень жду этот закон, который отражает изменение всей политики государства, ее решительный поворот в сторону народа и его благополучия, но ведь есть и те, кому этого не хочется?

– Казахстанцы положительно восприняли принятые в работу Мажилисом Парламента РК законопроекты по возврату незаконно приобретенных активов.



"Я это с уверенностью говорю, потому что мы получаем обратную связь от наших граждан, более того, они не просто положительно восприняли, они ждут скорейшего принятия закона, потому что теперь не на словах, а на деле будет восстановлена социальная справедливость и реализован принцип неотвратимости наказания, а также принцип, о котором неоднократно говорил президент: "Неприкасаемых в нашей стране нет!"

– Кому не нужны были изменения в Конституцию? Кто готов, как в прошлом, отстаивать свое право паразитировать на общественном благе, ставить себя выше других?

– Конечно, есть определенные силы, которые напуганы принятием законопроектов по возврату активов. Причем надо понимать, что это не только те, которые вследствие коррупции или привилегированного положения, фаворитизма или обладая административно-властными ресурсами незаконно приобретали и выводили активы из страны, но немалое количество тех, которые комфортно устроились, прислуживая таким людям, часто выступая номинальными хозяевами активов.

"Считаю важным отметить, что закон позволит выявить те активы и незаконно полученное имущество, которые оформлены на таких людей. Лучшее, что эти люди могут сделать для себя и своих семей, это раскаяться и добровольно вернуть то, что принадлежит государству и народу Казахстана и сообщить о фактах незаконного приобретения и вывоза активов их "хозяевами". Сегодня мы уже видим и слышим, как разные "говорящие" головы пытаются дискредитировать закон о возврате незаконно приобретенных активов".

– Не будут ли эти старые деструктивные антинародные силы мешать, сочинять всякие небылицы, бороться за свое право, как прежде ощущать себя круче остальных?



– В информационную "войну" против закона "хозяева" незаконных активов задействуют разные ресурсы– бывших высокопоставленных чиновников, в том числе находящихся за пределами страны, журналистов, блогеров и юристов.

"Если внимательно почитать закон, то становится понятным, что он направлен против коррупционеров и олигархов, обкрадывающих нашу страну, поэтому добросовестным инвесторам, как иностранным, так и казахстанским, бояться нечего. Вот как раз по этому закону проявятся те, кто за страну и народ, а кто за свое незаконно приобретенное богатство".

– Как вы думаете, насколько активно будут стараться воспрепятствовать, стараться "давить" на депутатов через свои немалые возможности те, кто фактически много лет наживался на народе, привык ставить себя выше, кому не нужны были справедливость и законность? Справятся депутаты? Защитят интересы народа? Не "поведутся" на разные возможные информационные провокации? Ведь сейчас станет особенно очевидно, кто отрабатывает деньги олигархов, кто против народа и кинется защищать своих хозяев, без чести и совести, готовые продать все и себя в том числе. Вы один из руководителей Народной партии Казахстана. Что скажете?

– Я думаю, что держатели незаконных активов будут использовать весь арсенал информационных, людских, коррупционных возможностей, чтобы если не воспрепятствовать, то хотя бы смягчить и во многом сделать формальными нормы закона.

"Я вижу твердую уверенность у своих коллег довести до правового завершения законопроекты по возврату незаконно приобретенных активов".