Сильная жара сохранится на большей части Казахстана в четверг

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 областях Казахстана на 8 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидаются гроза, пыльная буря, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на северо-западе Абайской области сохраняется очень сильная жара +41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем сохраняется сильная жара +36+38.

Днем на северо-западе Восточно-Казахстанской области сохраняется очень сильная жара +41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем сохраняется сильная жара +35+37.



Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +38. На западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

В Атырауской области на севере, востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в восточной половине Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара +41. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара +41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере Улытауской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+38. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем сохраняется сильная жара +35. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в Кызылординской области сохраняется сильная жара +41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем сохраняется сильная жара +40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере-востоке, юге Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, западе, юге Павлодарской области ожидается гроза, пыльная буря. Ветер западный днем на севере, западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара +35+39. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, западе, днем на юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на юге, востоке области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, западе, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20, в районе Жаланашколя 17-22 м/с. В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара +38.



На севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе, днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный ночью на севере, западе области, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.