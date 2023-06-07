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Ситуация в Украине: Киев отрицает начало контрнаступления, Путин и Эрдоган обсудили подрыв Каховской ГЭС

разговор Фото: 1tv.ru
Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что запланированное наступление еще не начиналось, сообщает Zakon.kz.
  • Киевский режим продолжает делать ставку на эскалацию, что подтверждает совершенный накануне варварский подрыв Каховской ГЭС, заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
  • Нидерланды готовы помочь в преодолении последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, заявила в среду министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер в Twitter.
  • Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза обсудили вопросы, связанные с африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
  • Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, что во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом передал ему список потребностей для ликвидации последствия обрушения и прорыва Каховской ГЭС.
  • В результате подтопления, спровоцированного разрушением Каховской ГЭС, возможно распространение кишечных инфекций. Угрозу заражения воды из-за размытия кладбища оценил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
  • Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.
  • Путин в беседе с Эрдоганом назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева, осуществленной с подачи западных кураторов – Кремль.
  • 36 населенных пунктов в трех округах подверглись затоплению из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, пишут СМИ.
  • Возобновление переговорного процесса по Украине зависит от готовности к этому Киева, оно возможно только с учетом признания новых геополитических реалий – МИД РФ.
  • Папский посланник по урегулированию в Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву.
  • Совет Федерации РФ одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. По нему с принятием в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только РФ.
  • Путин и президент ЮАР обсудили африканскую инициативу по урегулированию в Украине. Делегация из Африки прибудет в Москву – Кремль.

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Редакция Zakon.kz
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