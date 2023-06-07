Ситуация в Украине: Киев отрицает начало контрнаступления, Путин и Эрдоган обсудили подрыв Каховской ГЭС

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Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что запланированное наступление еще не начиналось, сообщает Zakon.kz.

Киевский режим продолжает делать ставку на эскалацию, что подтверждает совершенный накануне варварский подрыв Каховской ГЭС, заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Нидерланды готовы помочь в преодолении последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, заявила в среду министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер в Twitter.

Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза обсудили вопросы, связанные с африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, что во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом передал ему список потребностей для ликвидации последствия обрушения и прорыва Каховской ГЭС.

В результате подтопления, спровоцированного разрушением Каховской ГЭС, возможно распространение кишечных инфекций. Угрозу заражения воды из-за размытия кладбища оценил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Путин в беседе с Эрдоганом назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева, осуществленной с подачи западных кураторов – Кремль.

36 населенных пунктов в трех округах подверглись затоплению из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, пишут СМИ.

Возобновление переговорного процесса по Украине зависит от готовности к этому Киева, оно возможно только с учетом признания новых геополитических реалий – МИД РФ.

Папский посланник по урегулированию в Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву.

Совет Федерации РФ одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. По нему с принятием в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только РФ.

Путин и президент ЮАР обсудили африканскую инициативу по урегулированию в Украине. Делегация из Африки прибудет в Москву – Кремль. Читайте также Дым от лесных пожаров в Канаде достиг США Папу Римского госпитализировали для проведения операции Анализ крови позволит предотвратить будущие выкидыши – врачи

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