Аким Мангистау Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками "БерАли"

7 июня глава региона Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками "БерАли" в Жанаозена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акима Мангистауской области, во встрече приняли участие заместитель председателя АО "Казмунайгаз" Даулетжан Хасанов, руководитель АО "Озенмунайгаз" Нурдаулет Килыбай и экс-сотрудники "БерАли", которые ранее остались без работы.

Нурлан Ногаев призвал собравшихся решать возникающие вопросы за столом переговоров, отметив, что местные исполнительные органы и компания "Казмунайгаз" нацелены на конструктивное решение данной ситуации.

В ходе встречи собравшимся была предложена возможность трудоустройства в ТОО "МөлдірМұнайСервис" на долгосрочный период (3 года) с сохранением заработных плат и условий труда.

Глава региона подчеркнул, что трудоустройство экс-сотрудников "БерАли" будет производиться в рамках правил АО "Казмунайгаз", согласно которым работники компании, проигравшей тендер, трудоустраиваются в компанию победителя конкурсных процедур.

Так, с конца 2022 года по текущий момент ежедневно проводится анализ и мониторинг статуса тендерных процедур по 192 договорам – это порядка 15 тыс. человек. В ходе анализа принимаются своевременные меры по недопущению высвобождения работников проигравших подрядных компаний.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В свою очередь по результатам тендера на текущий момент с новыми подрядными компаниями заключены порядка 57 договоров, основная часть которых – долгосрочные. Также по инициативе представительства "Казмунайгаза" в тендерную документацию было включено требование о трудоустройстве работников предыдущего подрядчика, согласно данному требованию были трудоустроены более 3 тысяч работников проигравших компаний.

Такого рода меры показали свою эффективность и являются действенным инструментом по трудоустройству высвобожденных работников проигравших компаний.

В связи с этим экс-сотрудникам "БерАли" было рекомендовано принять предложенный вариант и продолжить работу в оптимальных условиях.

Как отметили представители АО "Казмунайгаз", в случае отказа, во избежание срыва производственных планов АО "Озенмунайгаз", компания победитель конкурсных процедур будет вынуждена взять на предлагаемые экс-сотрудникам "БерАли" рабочие места людей, стоящих в очереди на трудоустройство.

"Учитывая ваш опыт работы в нефтегазовой отрасли, вам предлагают трудоустройство в рамках действующих правил АО "Казмунайгаз". Однако удовлетворить требование о прямом трудоустройстве в АО "Озенмунайгаз" невозможно, это будет несправедливо по отношению к другим жителям города Жанаозен, ждущих своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма. Я предлагаю прислушаться к голосу разума и принять предложение о трудоустройстве. Местные исполнительные органы будут на постоянной основе продолжать системную работу по сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест, а также их справедливому распределению между населением". Нурлан Ногаев