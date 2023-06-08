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Токаев выступит на пленарном заседании Международного форума Астана

Токаев выступит на пленарном заседании Международного форума Астана Фото: akorda.kz
8 июня президент Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании Международного форума Астана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в Telegram-канале Акорды, в качестве спикеров на форуме также выступят президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и другие.

Также под председательством главы государства состоится заседание Совета иностранных инвесторов.

Кроме того, президент проведет встречи с:

  • директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой;
  • президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо;
  • президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой;
  • вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани;
  • главным исполнительным директором Citigroup по Европе, Ближнему Востоку и Африк Дэвидом Ливингстоном;
  • главным исполнительным директором компании ENI Клаудио Дескальци.

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Для участия в форуме приехали почти 400 делегатов из 40 стран. В их числе главы государств, ученые, руководители компаний-гигантов и медийные личности. На повестке дня актуальные вопросы мировой политики: продовольственная безопасность, дефицита воды, энергетики и экология.

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