Что изменится в накопительной пенсионной системе с 1 июля 2023 года

В Казахстане с 1 июля 2023 года вступит в силу Социальный кодекс, который предусматривает ряд новшеств касательно пенсионной системы. Какие именно грядут изменения, рассказали в ЕНПФ, передает Zakon.kz.

Расширение инвестиционных возможностей вкладчиков

При передаче пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (УИП) больше не будет учитываться порог минимальной достаточности пенсионных накоплений.

С вступлением в силу Социального кодекса вкладчик вправе будет передать до 50% указанных пенсионных накоплений в доверительное управление УИП.

Также вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, смогут передать в УИП до 100% указанных пенсионных накоплений.

Кроме того, на год сократится срок возврата пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление Национальному банку РК. В настоящее время этот срок составляет два года.

Использование пенсионных накоплений на жилье и лечение

Пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых по выслуге лет, смогут использовать до 100% своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, на улучшение жилищных условий и лечение.

К такой категории пенсионеров относятся военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лица, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, и лица, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел РК с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевшие на момент сокращения должности выслугу не менее 12 лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Остальные пенсионеры сохраняют за собой право использовать до 50% своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, на вышеуказанные цели, если размер их пенсионных выплат обеспечивает коэффициент замещения дохода на уровне не ниже 40%.

Увеличение выплаты на погребение

Сумма единовременной выплаты на погребение в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, ДНПФ, увеличится с 52,4-кратного до 94-кратного МРП (324 300 тенге в 2023 г.), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств умершего лица. Она может быть выплачена членам семьи умершего.

Обязательные пенсионные взносы работодателя

С 1 января 2024 года в дополнение к имеющимся функциям ЕНПФ предусмотрено привлечение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР).

ОПВР будут осуществляться только за работников, родившихся после 1 января 1975 года, за счет собственных средств работодателя и устанавливаются от ежемесячного дохода работника: с 1 января 2024 года в размере 1,5% и будет ежегодно увеличиваться на 1% – до достижения 5% в 2028 году.

Такое поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателя позволит сгладить нагрузку на работодателя.

Обязательный характер пенсионных взносов для всех

Физические лица, постоянно проживающие на территории Казахстана, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами, а также физические лица, постоянно проживающие на территории республики, работающие в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК, в настоящее время вправе уплачивать ОПВ в ЕНПФ.

С 1 июля 2023 года данная категория лиц будет обязана уплачивать ОПВ в ЕНПФ.

Таким образом, увеличивается охват населения накопительной пенсионной системой для обеспечения адекватными выплатами в будущем.

Снижение комиссионного вознаграждения ЕНПФ

Величина комиссионного вознаграждения ЕНПФ уменьшится с 0,01% от пенсионных активов до 0,008% в месяц.

При этом она не может составлять более величины, определяемой как произведение 0,04-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, и количества индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями по учету обязательных пенсионных взносов, открытых в ЕНПФ по состоянию на 1 число соответствующего календарного месяца.